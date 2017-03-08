焦点：沙特能源部长称油市基本面正在改善

路透休斯顿3月7日 - 沙特能源部长法力赫周二称，在各大产油国为终结两年供应过剩局面而达成的减产协议生效后，油市基本面正在改善。

在沙特牵头下，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯、哈萨克斯坦等其他产油大国达成了协议，自1月1日起将全球原油日产量减少约180万桶，令供应更接近需求。

法力赫称，沙特减产幅度业已超过承诺，日产量降至1,000万桶之下，

他并表示，2017年全球石油日需求量将增长150万桶，老旧油田的产量自然下滑会足以抵消美国、巴西和加拿大增加的石油产量。

“谨慎乐观是有原因的，因为我们见到复苏的‘嫩芽’，”法力赫在美国休士顿举行的剑桥能源周(CERAWeek)行业会议上对能源业高管和石油官员们表示。

布兰特原油期货周二每桶约56美元，自去年11月敲定减产协议以来已上涨逾10%。

然他对投资者任何不理性的冲动发出警告。

“我们不应该操之过急，”他表示。

法力赫表示，今年前两个月全球石油库存下降的情况“比我想的来得慢”。

他表示，发达国家的库存仍较正常水准高出约3亿桶。

他说，目前考虑是否应将减产协议延续至今年下半尚言之过早。他补充道，这将留待OPEC下次于5月开会时讨论。

**别想搭便车**

针对许多美国页岩油公司，法力赫警告称，非OPEC产油国不会享受到免费的顺风车。

他表示，OPEC不会让互为竞争对手的产油国利用减产及油价上升的机会，资助自家的生产投资。

他称，沙特不希望OPEC干预油市处理长期结构调整的问题，但会处理“短期扭曲”的问题。

他对CNBC表示，由于需求好转，市场将可逐渐消化每日新增300-500万桶的产量。他并未提及明确的时间点。(完)