焦点：沙特能源部长称油市基本面正在改善

焦点：美国4月新屋销售大幅滑落 但楼市复苏趋势仍然不改
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。
路透休斯顿3月7日 - 沙特能源部长法力赫周二称，在各大产油国为终结两年供应过剩局面而达成的减产协议生效后，油市基本面正在改善。
在沙特牵头下，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯、哈萨克斯坦等其他产油大国达成了协议，自1月1日起将全球原油日产量减少约180万桶，令供应更接近需求。
法力赫称，沙特减产幅度业已超过承诺，日产量降至1,000万桶之下，
他并表示，2017年全球石油日需求量将增长150万桶，老旧油田的产量自然下滑会足以抵消美国、巴西和加拿大增加的石油产量。
“谨慎乐观是有原因的，因为我们见到复苏的‘嫩芽’，”法力赫在美国休士顿举行的剑桥能源周(CERAWeek)行业会议上对能源业高管和石油官员们表示。
布兰特原油期货周二每桶约56美元，自去年11月敲定减产协议以来已上涨逾10%。
然他对投资者任何不理性的冲动发出警告。
“我们不应该操之过急，”他表示。
法力赫表示，今年前两个月全球石油库存下降的情况“比我想的来得慢”。
他表示，发达国家的库存仍较正常水准高出约3亿桶。
他说，目前考虑是否应将减产协议延续至今年下半尚言之过早。他补充道，这将留待OPEC下次于5月开会时讨论。
**别想搭便车**
针对许多美国页岩油公司，法力赫警告称，非OPEC产油国不会享受到免费的顺风车。
他表示，OPEC不会让互为竞争对手的产油国利用减产及油价上升的机会，资助自家的生产投资。
他称，沙特不希望OPEC干预油市处理长期结构调整的问题，但会处理“短期扭曲”的问题。
他对CNBC表示，由于需求好转，市场将可逐渐消化每日新增300-500万桶的产量。他并未提及明确的时间点。(完)
(编译 孙国玉/戴素萍/龚芳; 审校 张荻/张若琪/李婷仪)
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