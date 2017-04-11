焦点：石油供应过剩抑或紧缺？ 有页岩油搅局很难说

路透伦敦4月10日 - 页岩油的兴起给美国和全球能源业带来巨大改变，它颠覆了传统的供应动态，并使对油市的预期大大分化。

为新项目提供资金的投行以及法国道达尔(Total)(TOTF.PA)和意大利埃尼集团(Eni)(ENI.MI)等石油巨头均告诫称，2014年以来油价下挫导致的大规模开支削减将使得未来两年石油供应紧张。

但高盛认为，油价上涨后美国石油产量即将恢复、加上传统新项目雨后春笋般涌现，将导致油市在2019年之前出现严重过剩。高盛是唯一一家每年从大宗商品交易中赚到逾10亿美元的银行。

在页岩油革命之前，传统来源的石油在市场上一家独大。估测未来供应主要涉及计算项目上马情况，并将“未知的已知”纳入考量，比如产油国政治风险等因素。

页岩油行业能够迅速适应低油价环境，意味着生产周期已缩短，油田在几周时间内就可启动或关闭。

包括石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)在内的多数机构的预测，都低估了油价崩跌时期页岩油产量的下降幅度，以及在油价回升时的增长力度。

高盛预测，未来两年页岩油田开发将呈现爆炸式增长，从而令OPEC通过减产使市场恢复平衡、并缓解全球供应过剩的努力受挫。

“一系列长周期项目的供应，加上页岩油为主的短期内恢复生产的油田，可能导致2018-19年出现严重供应过剩，”高盛股票研究团队上个月表示。

“OPEC正在为5月25日的会议做准备，该组织可能会权衡稳定油价(延长减产)带来的相对好处、与丧失长期市场份额的风险孰轻孰重。”

高盛估计，新项目的启动和页岩油产出的上升，将令全球石油供应在2018-2019年增加100万桶/日。

该估测与其他一些机构的相背，比如咨询公司Wood Mackenzie预计全球油市到2025年时将出现日均2,000万桶的供应缺口；摩根士丹利则认为今年美国原油产量的增长不会破坏油市再平衡进程。

“OPEC已经成功控制了产出，尽管美国页岩油开采活动快速增长，但料还不足以妨碍今年末的库存大幅减少进程。”摩根士丹利说道。

“到2020年，我们估计(约)150万桶/日的需求将有赖目前尚未被批准的项目，但前提是平衡油价为每桶70-75美元。”

**黑洞**

高盛向养老基金等机构投资者以及石油生产商提供建议，看起来油市也确实正在聆听。

布兰特原油期货价格显示出，最远到2019年的各合约目前都低于即期价格，之后则转为正价差结构(期货价格高于即期价格)，这反映的是典型的市场供应过剩情况。

高盛坚持其有关供应和需求将在今年站平的预测，尽管仅发达国家的全球原油库存就超过了30亿桶，比石油输出国组织(OPEC)减产行动所设的五年均量目标高出约三亿桶。

OPEC以及包括俄罗斯在内的OPEC最大竞争对手于2016年底达成协议，同意今年上半年联合减产180万桶/日，以应对供应过剩局面。

同时，瑞银认为到2020年将可能出现400万桶/日的缺口，尽管今年原油价格上涨已促使部分企业提前推动勘探和开发计划。

“中长期循环常规投资在2014-2016年间大规模下降，其影响将在2017年之后开始显现。2015年仅有六个大型上游项目，共计60万桶/日(左右)...而平均水平则在300万-400万桶/日，2016年仅有一个大型项目获批，”瑞银分析师Jon Rigby说道。

美银美林指出，除了投资的巨幅下降，用于衡量生产活动的全球活跃钻机数量也显示，美国之外的其它地区并无回升迹象。

据石油服务商贝克休斯(Baker Hughes)，美国以外的石油钻机数量自去年11月触及十一年低位的666个以来，仅仅增加了29个，而美国钻机数量在仅仅十个月时间中就增加了346个。(完)