油价劲升约3% 因中国股市反弹及伊朗核谈不确定性

- 路透纽约7月9日 - 原油期货周四从本周稍早触及的三个月低点大幅回升，劲扬约3%，因中国股市从暴跌中强劲反弹，且油市交易商仍不确定伊朗核协议磋商前景，若达成协议，伊朗能增加原油出口。

投资人预计美国夏季驾车出游高峰时期汽油需求强劲，助燃了部分升势。汽油期货RBc1上扬逾2%。

“诸多消息及大跌后的自然反弹带动了今日的升势，”投资银行Herbert J. Sims & Coin能源交易台主管Donald Morton表示。

布兰特原油期货LCOc1收高1.56美元或2.7%，报每桶58.61美元，周一布兰特原油期货跌至三个月最低的55.10美元。

美国原油期货CLc1结算价报每桶52.78美元，升1.13美元或2.2%，周二触及4月8日来最低的50.58美元。

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。

在维也纳，伊朗同六大国的核协议磋商仍在继续，这离原本的6月30日限期已超过了九天。白宫表示，不急于达成协议，但警告伊朗必须做出艰难抉择，否则可能会造成谈判破裂。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。