油价在连跌四日后企稳 关注美国原油库存数据

路透纽约7月28日 - 油价周二在连跌四日后企稳，在盘中触及近六个月低位后反弹，美国原油上涨超过1%，因押注上周美国原油库存减少，抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。

交易商表示，在连续四日下跌，使原油期价下挫6-7%后，油市出现空头回补。

不过，一些人士仍然确信，油价将进一步下跌，离底部仍很遥远。

“市场出现反弹，但我会在油价上升时卖出，”TycheCapital Advisors的Tariq Zahir表示，他是看空油市的。

布兰特原油期货LCOc1收低0.17美元，或0.3%，报每桶53.30美元，稍早触及52.28美元，此为2月初来最低水准，因担心中国股市暴跌。中国是全球最大能源消费国。

美国原油期货CLc1收涨0.59美元，或1.2%，报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹，最高上涨逾1美元。

市场对上周美国原油库存减少的预期增强，带动原油期货脱离日内低位。

接受路透访问的分析师预计，截至7月24日该周，美国原油库存减少20万桶。

美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布上周原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存报告。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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