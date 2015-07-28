油价在连跌四日后企稳 关注美国原油库存数据

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月28日 - 油价周二在连跌四日后企稳，在盘中触及近六个月低位后反弹，美国原油上涨超过1%，因押注上周美国原油库存减少，抵销了对全球供应过多和中国股市动荡的担忧。
交易商表示，在连续四日下跌，使原油期价下挫6-7%后，油市出现空头回补。
不过，一些人士仍然确信，油价将进一步下跌，离底部仍很遥远。
“市场出现反弹，但我会在油价上升时卖出，”TycheCapital Advisors的Tariq Zahir表示，他是看空油市的。
布兰特原油期货LCOc1收低0.17美元，或0.3%，报每桶53.30美元，稍早触及52.28美元，此为2月初来最低水准，因担心中国股市暴跌。中国是全球最大能源消费国。
美国原油期货CLc1收涨0.59美元，或1.2%，报每桶47.98美元。该合约盘中触及3月来最低46.68美元后反弹，最高上涨逾1美元。
市场对上周美国原油库存减少的预期增强，带动原油期货脱离日内低位。
接受路透访问的分析师预计，截至7月24日该周，美国原油库存减少20万桶。
美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布上周原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存报告。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。