国际油市：美国原油持稳，上交易日在美国强劲数据的重压下重挫2%

美国10月就业大幅增长，失业率触及七年半年低点5.0%，彰显经济蕴含的力道，使得美联储在12月加息的可能性变得更大。

美国10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。此外，平均时薪增幅可观，为0.09美元。这次非农就业跳增之前，8月和9月均呈现温和增长势头。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，利率期货交易定价显示，美联储下个月升息的机率为70%。

全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

对冲基金11月3日止当周增持美国原油净多仓，增持幅度为六个月最大。(完)

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