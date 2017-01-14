中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%

路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。

交易商称，12月中国原油进口创纪录，为860万桶/日，在一定程度上提振油价。但他们无法隐藏对全球第二大经济体总体经济体质的潜在担忧。

布兰特原油期货收跌0.56美元，报每桶55.45美元，本周收跌约3%。

美国原油期货回落0.64美元，收报每桶52.37美元，本周跌幅也为近3%。

“从当前的情况看，中国更加关注防止资本外流，而非总体经济成长，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。

“我们必须关注这一事态的发展，因为对于除此以外非常利好的未来一年油市情势而言，这是一大威胁。”

在供应方面，沙特给市场带来了一定的支撑。该国表示，其石油产量已经降至1,000万桶/日之下，触及2015年2月以来最低水平，且预计下月的减产幅度会更大。

不过，目前尚未出现出口减少的确凿证据。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国承诺从1月开始减产，现在1月已经过去两周。

减产协议不可能百分之百地被落实。从未出现过这样的情况，”一位OPEC消息人士告诉路透，他还表示，从以往产油国遵守减产协议的情况来看，总体比率能达到50%-60%就已经很不错了。

不过，OPEC秘书长巴尔金都告诉路透，对产油国全面履行上月达成的减产协议有信心。

利比亚副总理表示，该国原油日产量增至75万桶，较上周增加约5万桶。

“我认为，油市目前面临的更大问题不是需求，而是供应状况，”U.S. Bank Wealth Management的投资策略师RobHaworth称。

“EIA数据和美国政府的政策，会让你认为，美国石油生产对减产协议作出的响应，可能会使沙特等产油国计划的减产努力功亏一篑。”

贝克休斯公布的数据显示，本周美国活跃钻机数量减少7座至522座，七个月来第二周减少。(完)