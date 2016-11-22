国际油价小幅收高 OPEC会议结果仍存不确定性令交投震荡

路透纽约11月22日 - 油价周二小幅收高，盘中交易震荡，价格涨跌幅度达到每桶1美元，受制于石油输出国组织(OPEC)官员在维也纳技术会议上就成员国是否同意减产的最新言论。

参加OPEC会议的官员试图在11月30日的正式会议前敲定减产协议的细节。

布兰特原油上涨0.22美元，或0.45%，报每桶49.12美元，为10月底以来的最高收位；美国原油下跌0.21美元，或0.44%，报每桶48.03美元。

布兰特原油盘中上涨1美元，距离每桶50美元大关仅差0.04美元，为10月28日以来的最高价，此前尼日利亚出席OPEC技术会议的官员称，今天结束前可能所有国家都会“加入”协议。

但随后价格下跌，美国原油每桶下跌1美元，因有报导称，因为伊朗和伊拉克的反对，OPEC可能将协议决定推迟至11月30日。

“在11月30日做出决定前我们看不清前景，这是市场在寻找的，所以未来八日仍存在不确定，”能源顾问公司WTRG Economics总裁James Williams称。

美国原油次月合约较近月合约升水达到0.95美元，为4月以来最大，因OPEC官员言论提振了较远月合约价格。

OPEC试图让其成员国及非成员国俄罗斯达成协同减产协议，通过将产量降至符合需求水准来提振油市。油市在过去两年一直供应过剩。

OPEC在9月时同意将日产量从其最新的预估产量约3,380万桶减少至3,250-3,300万桶之间。

虽然可能在11月30日会议上对整体产量设定上限达成一致，但对于是否给每个成员国设定产量限额还不得而知。一些国家，如尼日利亚、伊拉克、利比亚和伊朗辩称他们应该排除在协议外，因他们的产量受到冲突或者制裁的打击。(完)