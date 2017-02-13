（更正）国际油价因OPEC减产协议执行度高上涨 美国钻探活动增加限制涨幅

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
（更正2月11日发稿，因译文有误，内文第五段布兰特原油报价为“每桶56.70美元”，非“每吨”。）
路透纽约2月10日 - 油价周五上涨，此前有报导称，石油输出国组织(OPEC)成员国兑现了减产协议的逾90%的减产承诺。这项里程碑式的协议是从1月开始实施的。
根据用于监控产量的六个OPEC二级消息来源的平均预估，11个OPEC成员国的原油供应降至2,992万桶/日，意味着减产协议执行率达92%。
国际能源署(IEA)称，1月减产数量相当于协议中规定的减产量的90%，远高于2009年OPEC减产协议60%的最初执行率。国际能源署是OPEC六个二级消息来源之一。
“一些产油国，尤其是沙特，看似减产幅度大于协议要求的程度，”该机构在报告中称。
布兰特原油收高1.07美元，或1.9%，报每桶56.70美元，盘中高见56.88美元。
美国原油收高0.86美元，或1.6%，报每桶53.86美元。
美国活跃钻机数再次增加，限制了油价下午的升幅。能源服务公司贝克休斯(BHI.N)称，截至2月10日当周，美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高。
国际能源署称，如果当前的协议执行程度能维持下去，全球石油库存应该在未来六个月减少约60万桶/日。
国际能源署将2017年全球石油需求增长预估上调至140万桶/日，较之前的预估多10万桶。
但油市要达到再平衡目标，可能需要将六个月的减产期限延长。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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