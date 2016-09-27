OPEC会议期间油价收涨3% 波动性触及多哈会议后的高位

路透纽约/伦敦9月26日 - 油价周一收涨3%，因全球主要产油国齐聚阿尔及利亚，商讨支撑油价的举措，市场的不安情绪导致波动性升至4月多哈会议以来最高，当时产油国的冻产磋商以失败告终。

石油输出国组织(OPEC)成员国和以俄罗斯为首的非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行的国际能源论坛间歇召开非正式会议，商讨解决过去两年来一直压得油价喘不过气来的供应过剩问题。

OPEC主要成员国伊朗给达成协议的前景泼冷水，不过，部分OPEC成员国仍对此抱有希望。伊朗目前仍在开足马力生产，力争将产量恢复至2012年西方对其实施制裁前的水平。

“除非OPEC在冻产的基础上大幅减产，否则，我认为，到本周末，市场将回吐之前的所有涨幅，”Tyche Capital Advisors的一位看空油市的分析师Tariq Zahir说。

布兰特原油期货收涨1.46美元，或3.2%，报每桶47.35美元，盘中交易区间为45.74-47.66美元。

美国原油期货上扬1.45美元，或3.3%，报每桶45.93美元，日高为46.20美元，日低为44.43美元。

两大指标原油今日在接近2美元的区间内交投，为数周来最宽区间。

隐含波动率触及4月18日以来最高，当时，多哈会议上的冻产磋商失败，油价勉强站在40美元之上。

上周，对阿尔及利亚会议能否达成协议的疑虑促使基金经理削减美国原油期货看涨头寸至一个月低位，油价回落近5%。

部分分析师认为，即使达成冻产协议，也只会在11月30日开始在维也纳举行的OPEC会议结束后才会开始落实。在此之前，OPEC和包括俄罗斯和美国在内的非OPEC产油国都可能会增产。

分析师称，一项路透调查显示，继之前三周连降后，上周美国原油库存增加多达280万桶，这也让部分市场人士忧心忡忡。(完)