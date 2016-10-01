国际油价连涨第二个月 OPEC减产协议点燃涨势

路透纽约9月30日 - 油价周五收盘涨跌互现，但本月连涨第二个月，因石油输出国组织(OPEC)计划减产，但数据显示，OPEC产油量再度触及纪录高位后，对其减产承诺的质疑升温。

布兰特原油期货9月上扬4%，美国原油期货收涨8%，受助于OPEC周三宣布减产，目标将市场上的过剩供应减少70万桶/日。

分析师估计，目前全球的过剩供应为100-150万桶/日。

周五公布的一项路透调查显示，9月OPEC产油量可能增至3,360万桶/日，8月修正后为创纪录为3,353万桶/日，因伊拉克增加原油出口，利比亚重开部分主要石油出口码头。

11月布兰特原油期货收跌0.18美元，或0.4%，报每桶49.06美元，该合约收盘时到期。11月合约本周和本月均上扬约4%，本季回落约1%。

11月美国原油期货收高0.41美元，或近1%，报每桶48.24美元。本周和本月均上涨8%，本季度基本持平。

“没错，油价连涨第二个月，但问题是，能否继续攀升，”商品经纪公司Powerhouse的执行副总裁David Thompson表示。

“看看OPEC的最新产量数据，给他们留出了更大的减产空间。没有一个同意减产的国家资金充裕。都是些都被低油价压得喘不过气来的产油国。当他们需要资金的时候，很难会大幅度减产。”

OPEC周三表示，达成原则性减产协议，将日产量从约3,350万桶削减至3,250-3,300万桶。根据路透的估算，前者相当于8月的产量水平。OPEC官员称，减产细节将在11月会议上最终敲定。

数据显示，本季美国活跃钻机数量增加95座，为2014年以来最大季度增幅。(完)