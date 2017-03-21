国际油价走低 受美国供应不断上升的担忧拖累

路透纽约3月20日 - 油价周一下滑，尽管消息称石油输出国组织(OPEC)支持将为期六个月的减产协议延长，但对美国原油产量不断上升和库存高企的担忧继续困扰投资者。

布兰特原油收低0.14美元，报每桶51.62美元。美国原油期货收低0.56美元，或1.2%，报每桶48.22美元。

油价短暂升至平盘以上，此前OPEC消息人士称，该组织考虑将减产协议延长至2017年下半年。

今日油市的表现和过去10日的走势如出一辙，期间油价多次尝试反弹，但涨势均是稍纵即逝。在此之前，油价累积下跌了10%，因美国原油库存数据连续数周高企，导致大型投机客出脱看涨头寸。

分析师表示，投机客很可能继续降低多头头寸，因美国生产商增加生产，这部份抵销了OPEC减少供应的努力。

“我认为，拖累油价的因素还包括，美国活跃钻机数稳定上升，且市场意识到越来越多的投机性兴致向下跌方向调整头寸，且势头不断增强，”Again Capital高管John Kilduff说。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五表示，3月17日止当周，美国活跃钻机数增加14个，总数达631个，为2015年9月来最高水平。

官方数据显示，1月沙特原油出口减少约30万桶/日，但上周OPEC报告显示2月沙特产量反弹，意味该数据不是令人这么宽慰。

因非OPEC产油国供应预期被上调，摩根大通分析师将其今年和明年布兰特原油价格预估下调至55.75美元和55.50美元，美国原油预估调降至53.75美元和53.50 美元。(完)