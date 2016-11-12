国际油价下跌2% 因OPEC产量过剩忧虑和美国活跃钻机数增加

路透纽约11月11日 - 油价周五收盘下跌逾2%，此前石油输出国组织(OPEC)称，该组织10月原油产量再创新高，给其限产计划是否能实现，或足以缓解持续供应过剩局面打上问号。

OPEC周五称，上月日产量升至3,364万桶，较9月增加24万桶。

OPEC计划减产或冻产，但投资者对其是否能在11月30日会议上达成协议产生了质疑，投资者还担心达成的协议收效甚微。

根据10月的纪录产量，OPEC将不得不每日减产100万桶，才能达到其以前承诺的将日产量减少至3,250-3,300万桶之间。

“他们已经增产的事实令减产更加困难，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

布兰特原油收于每桶44.75美元，下跌1.09美元，或2.4%，盘中触及8月以来最低的44.19美元。

美国原油期货下跌1.25美元，或2.8%，报每桶43.41美元，从盘中低位43.04美元回升。

两者盘中均比前一交易日收盘价下挫逾3%，本周两合约下跌约2%。

石油服务公司贝克休斯(BHI.N)数据显示，截至11月11日当周，美国活跃钻机数增加两座，至452座，在过去24周有21周增加。这增添了市场的利空情绪。

国际能源署(IEA)称，10月全球供应增加80万桶/日，至9,780万桶/日，如果OPEC不能采取行动，2017年将出现连续第三年的供应过剩局面。

交易员称，除了供应过剩，美元急升也给油价带来压力。(完)