国际油价下跌2% 因OPEC产量过剩忧虑和美国活跃钻机数增加

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月11日 - 油价周五收盘下跌逾2%，此前石油输出国组织(OPEC)称，该组织10月原油产量再创新高，给其限产计划是否能实现，或足以缓解持续供应过剩局面打上问号。
OPEC周五称，上月日产量升至3,364万桶，较9月增加24万桶。
OPEC计划减产或冻产，但投资者对其是否能在11月30日会议上达成协议产生了质疑，投资者还担心达成的协议收效甚微。
根据10月的纪录产量，OPEC将不得不每日减产100万桶，才能达到其以前承诺的将日产量减少至3,250-3,300万桶之间。
“他们已经增产的事实令减产更加困难，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。
布兰特原油收于每桶44.75美元，下跌1.09美元，或2.4%，盘中触及8月以来最低的44.19美元。
美国原油期货下跌1.25美元，或2.8%，报每桶43.41美元，从盘中低位43.04美元回升。
两者盘中均比前一交易日收盘价下挫逾3%，本周两合约下跌约2%。
石油服务公司贝克休斯(BHI.N)数据显示，截至11月11日当周，美国活跃钻机数增加两座，至452座，在过去24周有21周增加。这增添了市场的利空情绪。
国际能源署(IEA)称，10月全球供应增加80万桶/日，至9,780万桶/日，如果OPEC不能采取行动，2017年将出现连续第三年的供应过剩局面。
交易员称，除了供应过剩，美元急升也给油价带来压力。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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