国际油价下挫 布兰特原油期货自1月中以来首周下跌

* 美国工业生产意外萎缩

* G20就经济政策意见分歧

路透纽约2月15日 - 原油价格周五下跌,布兰特原油期货自1月中以来首周下跌,此前美国工业生产意外下降,令人担心经济活动不振.

美国联邦储备委员会(美联储)周五公布的数据显示,1月工业生产较前月下跌0.1%,12月修正后为上升0.4%.分析师此前预估1月为成长0.2%.

美国原油价格亦大跌,因交易商在美国长周末前出脱部位.

"我们多次将美国原油期货推升至98美元之上,并测试100美元关口,但目前这成为一道难以逾越的障碍,所以我们抛售,"iitrader.com LLC首席市场策略师Richard Ilczyszyn称.

布兰特4月原油期货一度跌至116.28美元的低位,下挫1.72美元,稍后反弹,结算价下跌0.34美元,报每桶117.66美元.该合约本周跌1.24美元,或1%,为1月13日当周以来首周下跌.

美国原油期货周五下跌1.45美元,结算价报95.86美元.本周微幅上涨0.14美元.

商品市场周五普遍遭重压,黄金跌至六个月低点,因一系列经济数据暗示全球经济扩张不会像预期的那样快.

但周五并非所有美国经济信号都是负面的.汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国2月消费者信心指数初值改善,受企业招聘增加的迹象提振,不过人们对未来收入下降的忧虑加剧.

在莫斯科举行的20国集团(G20)财长会议上,就经济政策及其对货币的影响产生意见分歧,这令全球经济前景蒙阴.

经济学家担心竞争性贬值可能引发货币战争,从而令全球各国陷入贫困.

伊朗与联合国的谈判似乎以失败告终,因检查员从德黑兰返回,未就恢复检查达成协议,而且也没有定下下次会议的日期.伊朗核问题引发石油供应忧虑,支撑油价.(完)

(编译 于春红; 审校 母红)

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