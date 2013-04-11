国际油价收低 因需求前景黯淡及库存增加

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化

路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。