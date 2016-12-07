国际油价下滑 因对减产疑虑加重且OPEC和俄罗斯产量创新高

路透纽约12月6日 - 油价周二收低，为约一周前石油输出国组织(OPEC)同意减产以来首见，因数据显示多数产油大国的产量均创新高，对OPEC是否能减产的疑虑不断加重。

自11月30日OPEC会议以来的四日内，油价猛涨超过15%，布兰特原油期货周二收低1.01美元或1.8%，结算价报每桶53.93美元，美国原油期货跌0.86美元或1.7%，报50.93美元。

“油价五日来首跌，因消息指OPEC上月产油量创新高，”能源咨询公司WTRG Economics总裁James Williams称。

Williams表示，OPEC上周同意减产的额度可能在1月会“保持得不错”，但可能在2月或3月就开始作弊。

根据路透调查，OPEC在11月的产量创下新高3,419万桶/日，10月为3,382万桶/日。

作为上周决定的一部分，OPEC表示，在OPEC日产量减少120万桶的基础上，非OPEC产油大国日产量将再减少60万桶。OPEC和非OPEC产油国将在本周末会晤敲定相关条款。

俄罗斯公布，11月日均产量达到1,121万桶，为近30年最高。这意味着单靠OPEC和俄罗斯就能满足全球近半的原油需求。目前全球原油日需求量略高于9,500万桶。

市场观察人士表示，OPEC的减产决定同沙特的意愿相悖，沙特在过去两年一直透过降价增加出口来保持市场份额，而不是提振油价。

沙特将1月给亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格较12月下调了1.20美元/桶，显示争夺市场份额的行动还未结束。

美国能源资料协会(EIA)周二在短期月度能源展望报告中预计，今明两年美国原油日产量将分别降至890万桶和880万桶，降幅低于之前预估。

另外分析师预计，上周美国原油库存将减少100万桶。美国石油协会(API)将在2130GMT发布库存数据，EIA将于周三1530GMT发布周度库存数据。(完)