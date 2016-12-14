国际油价回吐稍早的升幅 市场等待美国库存数据

路透纽约12月13日 - 油价周二回吐稍早的涨幅，收盘基本持平，因石油输出国组织(OPEC)限产计划带来的影响，被能源监管机构对该组织成员国当前产量的评估所抵消。

美国原油期货早盘触及每桶53.41美元高位，收盘仅上涨0.15美元，报每桶52.98美元，因尾盘下挫。

布兰特原油期货收高0.03美元，报每桶55.72美元。

在OPCE达成八年来的首个减产协议前后，油市已经在数周内保持了不错的升势。上周末，包括俄罗斯在内的非OPEC产油国也达成了类似的限产协议。

交易员称，受OPEC与其它石油出口国达成联合减产180万桶/日的协议提振，油价在本周稍早升至2015年年中以来最高，此后出现了大规模获利回吐。

协议帮助美国原油在约一个月的时间内上涨逾20%，一些经纪商预计，会有部分获利了结，特别是在不清楚提议的减产是否能够得以落实的情况下。

国际能源署(IEA)周二称，11月OPEC的产量约为3,420万桶/日，或比OPEC自己的预估多50万桶/日。尽管IEA还上调了全球石油消费预估，但产量预估让对OPEC减产效应的预期大打折扣。

“IEA报告中的一些细节对市场不利，主要是OPEC和沙特产量数字，对比OPEC引导大家去相信的数字，”瑞穗证券期货部门董事Robert Yawger称。

IEA在其月度报告中称，因对中国和俄罗斯消费预估进行了调整，促使其将今年全球石油日需求增长预估上调了12万桶，至140万桶/日。

分析师称，如果市场认为产油国没有兑现承诺的话，油价会很快反转。

分析师还称，交易员在美国石油协会(API)周二稍晚发布美国库存报告前也减少交易。(完)