国际油价大涨 因美联储保持刺激规模不变

* 美国原油库存处于2012年3月以来最低-EIA

* 叙利亚紧张局势缓和削减石油的风险溢价

路透纽约9月18日 - 原油期货周三大幅收涨，尾盘飙升，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，将保持现有货币刺激计划不变。市场普遍认为，该计划支撑商品价格。

布兰特和美国原油期货录得三周来最大单日涨幅。美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员表示，担忧如果联储缩减刺激规模，将导致经济复苏放慢。

11月布兰特原油期货收涨2.41美元，报每桶110.60美元。上日收在六周低位。

美国10月原油期货收高2.65美元，或2.51%，报每桶108.07美元，日高为108.25美元。美国原油期货盘中触及10日移动均线切入位108.03美元和15日移动均线切入位108.17美元。

收盘后，美国原油期货扩大涨幅，急升超过3美元，至108.49美元的高位。

布兰特和美国原油期货均录得8月27日以来最大单日百分比涨幅。美国原油较布兰特原油贴水收缩至一个月最窄。

稍早公布的数据显示，美国原油库存上周降至2012年3月以来最低，库辛的原油供应降至19个月来最低，消息带动油价上扬。

美联储政策声明发布后，美国股市触及创纪录日内高位，美元走软，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者而言更便宜。

汽油和取暖油期货也跟随原油期货走高，逆转前一日的急跌走势。

美国汽油期货上涨近3%，收报每加仑2.74美元，周二收在九个月低位。取暖油期货收跌1.7%，报每加仑3.04美元，周二录得三个月来最大单日百分比跌幅。

美国原油较布兰特原油期货贴水盘中收窄至每桶2.64美元，为8月16日以来最窄。收报3.32。

利比亚供应受扰也支撑布兰特原油期价。利比亚原油生产仅恢复至战前产能的近40%，产量仅增至每日62万桶，战前日产量为160万桶。

本周，联合国安理会成员国就在无需动武的情况下销毁叙利亚化学武器举行磋商，油价因此承压，因这缓解了对中东石油供应可能受扰的担忧。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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