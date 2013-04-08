国际原油上涨 布兰特较美国原油升水萎缩至去年6月来最窄

* 原油期货缩减早盘涨幅

* 伊朗与西方大国的核会谈缺乏进展，对油价提供支持

* 挪威达成薪资协议，避免了原油工人罢工

路透纽约4月8日 - 油价周一小幅上升，受助于汽油期货上涨，及布兰特/美国原油期货价差大幅收窄。

布兰特原油较美国西德克萨斯中质油升水结算价报每桶11.30美元，此前在午后交易中一度收窄至略多于11美元，为去年6月迄今最窄。

不过，分析师表示，过去两个交易日升水大幅收窄之势可能只是昙花一现，且可能会反弹。上周四，布兰特原油较美国原油升水在13美元上方。

“升水可能开始走宽。仅是因为技术因素，升水收窄过了头，”iitrader.com高级市场策略师Bill Baruch说。

5月布兰特原油在交投震荡中上升0.54美元，结算价报每桶104.66美元，盘中触及105.55美元的日内高位。布兰特原油周五触及八个月低位103.62美元，此前美国公布的就业数据令人失望。交易商说，当市场进行盘整后，下行趋势可能恢复。

5月美国原油升0.66美元，结算价报每桶93.36美元，周一早盘触及93.75美元峰值，上周录得4.6%的周度跌幅。

美国RBOB汽油期货领升油市，上升约4.57美分，结算价报每加仑2.9093美元，交易商称美国夏季汽油消费旺季临近，可能对汽油提供支持。

市场仍忧虑全球供应可能受到干扰，因为周末伊朗和西方大国就伊朗核计划展开的会谈没有达成解决方案。

美国国务卿克里周日称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。

在挪威，劳资双方最后一刻达成薪资协议，避免了可能干扰挪威油汽产业生产的罢工。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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