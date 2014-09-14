国际油价下跌 因供应充足超过需求

路透纽约9月12日 - 原油价格周五下跌，因需求疲弱、供应充足和美元强劲向油市拖压。

交易商说美国原油“走势震荡”，早盘走低后，在下午大部份时间逆转跌势上涨，但在收盘时再次下跌。

分析师表示，在上日遭大举抛售跌至16个月低位后，美国原油似乎在92美元上方寻获短期支撑。

“我们看到最近有很大的卖压，且忧虑有大量的供应充足来满足需求，”Tradition Energy分析师Gene McGillian说，“我不肯定油市是否已触底，但过去几个月价格下挫超过16美元，很多忧虑现在已被消化。”

一些交易商表示，炼厂进入维护季，预期美国原油库存未来几周将增加。美国数据显示，上周美国炼厂产能利用率处于2005年8月来最高水平。

洲际交易所(ICE)布兰特10月原油LCOc1下跌0.97美元，收报每桶97.11美元，本周跌幅为7月11日当周以来最大。10月布兰特原油将在周一到期，交易商展期也向该合约施压。11月布兰特原油LCOc2下跌0.90美元，收报每桶97.96美元。

美国原油CLc1下滑0.56美元，收报每桶92.27美元。布兰特较美国原油价差收窄至4.84美元。

美元指数周五连升第九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在下周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。

尽管证实美国对俄罗斯实施的新制裁将拖累俄罗斯在北极和深海能源资源的发展计划，但消息未能阻力油价在欧洲交易时段下跌。

国际能源署(IEA)周四表示，随着欧洲及中国经济降温，全球石油需求增速正以明显速度放缓，在此同时，石油供应稳定成长，特别是来自北美洲的供应。

此外，利比亚石油日产量超过80万桶，预计在10月日产量将达100万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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