国际油价收低1% 过去一周因OPEC减产计划燃点的涨势结束

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月7日 - 油价周五下跌约1%，市场人士对石油输出国组织(OPEC)减产希望燃点的涨势获利了结。OPEC减产希望推动油价过去一周上涨近15%，触及四个月高位。
美国活跃钻机数稳步上升，也令油市承压，因油价交投在，或接近每桶50美元。贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机数量增加3座，至428座，在过去15周内第14周上升。
布兰特原油收低0.58美元，或1.1%，报51.93美元。稍早触及52.84美元，离一年高位只低3美分。
美国原油收低0.63美元，或1.3%，报49.81美元。
在路透看到的Andy Hall给旗下对冲基金Astenbeck的投资者的一封信中，他写道，OPEC“重回正道”，决定油价，只有“胆大的人”才会和OPEC对赌。
尽管周五油价下跌，但自八天前OPEC意外宣布八年来首个减产计划以来，布兰特和美国原油累计升幅仍在10%以上。本周，布兰特原油升6%，美国原油上涨3%。
但看来油价升势太快太猛，布兰特和美国原油的相对强弱指标周四均为69，逼近70的技术性超买水准，带来结清头寸的压力。周五，布兰特原油相对强弱指标下跌至67，美国原油降至58以下。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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