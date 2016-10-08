国际油价收低1% 过去一周因OPEC减产计划燃点的涨势结束

路透纽约10月7日 - 油价周五下跌约1%，市场人士对石油输出国组织(OPEC)减产希望燃点的涨势获利了结。OPEC减产希望推动油价过去一周上涨近15%，触及四个月高位。

美国活跃钻机数稳步上升，也令油市承压，因油价交投在，或接近每桶50美元。贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机数量增加3座，至428座，在过去15周内第14周上升。

布兰特原油收低0.58美元，或1.1%，报51.93美元。稍早触及52.84美元，离一年高位只低3美分。

美国原油收低0.63美元，或1.3%，报49.81美元。

在路透看到的Andy Hall给旗下对冲基金Astenbeck的投资者的一封信中，他写道，OPEC“重回正道”，决定油价，只有“胆大的人”才会和OPEC对赌。

尽管周五油价下跌，但自八天前OPEC意外宣布八年来首个减产计划以来，布兰特和美国原油累计升幅仍在10%以上。本周，布兰特原油升6%，美国原油上涨3%。

但看来油价升势太快太猛，布兰特和美国原油的相对强弱指标周四均为69，逼近70的技术性超买水准，带来结清头寸的压力。周五，布兰特原油相对强弱指标下跌至67，美国原油降至58以下。(完)