国际油价本周跌幅为1月以来最大 因OPEC内部局势紧张

路透纽约11月4日 - 油价周五下跌，本周下跌约9%，创1月以来最大周度百分比跌幅，因有迹象显示，沙特和伊朗间的紧张关系再度浮现，可能导致一项关键的减产协议胎死腹中。

交易员还指出，美国上周原油库存激增，需求疲弱，继续重压油价。

沙特和竞争对手伊朗之间的旧争端在上周召开的一次石油输出国组织(OPEC)专家会议上再次浮现。OPEC消息人士告诉路透，沙特称，如果伊朗拒绝限产，该国可能大幅提高产量将油价压低。

“油价整周都在下跌，因为我们看见部分OPEC国家的谈判立场，其中半数是公开的。这打压了人们对达成减产或限产协议的预期，”能源顾问公司WTRG Economics总裁James Williams称。

两个指标原油均收于9月以来的最低水平，布兰特原油下跌 0.77美元，或1.7%，报每桶45.58美元；美国原油下跌0.59美元，或1.3%，报44.07美元。两者均较10月初触及的高位下跌了15%。

两个指标合约均连续第六日下跌，美国原油创7月以来最长跌势，布兰特原油创6月以来最长跌势。

本周，美国原油下跌约9%，布兰特原油下跌约8%，均为1月以来的最大周度跌幅。

分析师称，交易员在下周二美国大选前将资金从期货市场撤走，这也压低油价，因美国大选被看成是市场面临的一大风险。

能源服务公司贝克休斯称，本周，美国活跃钻机数增加，过去23周中第20周增加。

Colonial Pipeline将重启一主要汽油输油管道的时间延后一天，至周日，本周这条管道因发生爆炸被暂停运营。(完)