国际油价本周大涨5% 因OPEC减产希望

路透纽约11月18日 - 油价周五收高，本周大幅上涨，受助于市场愈发预计石油输出国组织(OPEC)在本月底将找到途径限制产量。

本周，布兰特和美国原油各上涨约5%，为约一个月来首次周线上升。

油长和消息人士表示，多数OPEC国家准备向伊朗给予产量灵活性，显示OPEC愈发接近达成2008年来的首份减产协议。

伊朗是限产协议的主要障碍。尽管伊朗未对产量提议作出回应，但其他OPEC国家给予伊朗产量灵活性暗示了11月30日OPEC会议将至，OPEC内部可能更接近达成共识。

布兰特原油上涨0.37美元，或0.8%，收报每桶46.86美元。布兰特原油本周上升，为五周内首次。

美国原油上涨0.27美元，或0.6%，收报45.69美元。该合约本周上涨，为四周内首见。

WTRG Economics能源经济学家James L. Williams说，油价上升或下跌，一直是基于11月30日会议前OPEC国家的声明。

“油价的表现取决于OPEC油长对减产协议感到乐观还是悲观，”Williams说。

他表示，如果11月30日OPEC会议没有达成减产协议，油价可能跌穿40美元。

贝克休斯称，截至11月18日当周美国新增活跃钻机19座，至471座，为去年7月以来最大增幅。

油价升幅受限，因美元急升，兑一篮子货币升至2003年来最高，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。(完)