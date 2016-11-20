国际油价本周大涨5% 因OPEC减产希望

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月18日 - 油价周五收高，本周大幅上涨，受助于市场愈发预计石油输出国组织(OPEC)在本月底将找到途径限制产量。
本周，布兰特和美国原油各上涨约5%，为约一个月来首次周线上升。
油长和消息人士表示，多数OPEC国家准备向伊朗给予产量灵活性，显示OPEC愈发接近达成2008年来的首份减产协议。
伊朗是限产协议的主要障碍。尽管伊朗未对产量提议作出回应，但其他OPEC国家给予伊朗产量灵活性暗示了11月30日OPEC会议将至，OPEC内部可能更接近达成共识。
布兰特原油上涨0.37美元，或0.8%，收报每桶46.86美元。布兰特原油本周上升，为五周内首次。
美国原油上涨0.27美元，或0.6%，收报45.69美元。该合约本周上涨，为四周内首见。
WTRG Economics能源经济学家James L. Williams说，油价上升或下跌，一直是基于11月30日会议前OPEC国家的声明。
“油价的表现取决于OPEC油长对减产协议感到乐观还是悲观，”Williams说。
他表示，如果11月30日OPEC会议没有达成减产协议，油价可能跌穿40美元。
贝克休斯称，截至11月18日当周美国新增活跃钻机19座，至471座，为去年7月以来最大增幅。
油价升幅受限，因美元急升，兑一篮子货币升至2003年来最高，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。