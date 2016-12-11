国际油价上扬约1% 因市场乐观预计非OPEC产油国会同意减产

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约12月9日 - 油价周五上扬约1%，因投资人希望非石油输出国组织(OPEC)产油国将在周末维也纳会议上同意减产，以配合上周OPEC达成的限产措施，抑制市场供应过剩的局面。
不过布兰特原油期货和美国原油均录得四周内首周下滑。
美元走强令美元计价的原油对许多买家而言更为昂贵，油价受压，两大指标原油均较上月底OPEC宣布减产计划后触及的高位低近2%。
周六，OPEC油长将同非OPEC产油国在维也纳会晤，为抑制全球原油供应过剩寻求帮助。
在数据显示，本周美国能源企业增加了21座活跃钻机，增幅为去年7月来最大后，油价略微缩减涨幅。
美国原油期货收高0.66美元，或1.30%，报每桶51.50美元，盘中在50.86至51.66美元区间交投。
布兰特原油期货收高0.44美元，或0.82%，报每桶54.33美元，盘中在53.77至54.46美元交投。
许多市场观察人士对非OPEC产油国会有多愿意减产表示质疑。俄罗斯曾表示，将减产30万桶/日，这意味着其他非OPEC产油国将需要再减产30万桶/日以达到OPEC所希望的60万桶。
阿塞拜疆和哈萨克斯坦都已经表达了减产愿意。
消息人士向路透表示，墨西哥可能为非OPEC的减产规模贡献多达15万桶/日。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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