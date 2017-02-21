国际油价上扬1% 因OPEC预计减产协议兑现率上升

路透纽约2月21日 - 油价周二收高约1%，盘中触及三周高位，因石油输出国组织(OPEC)对产油国能更大程度上兑现减产协议感到乐观。OPEC同包括俄罗斯在内的其他产油国达成的减产协议旨在消除打压市场的供应过剩情况。

OPEC秘书长巴尔金都在伦敦参加一业内会议时表示，1月数据显示，OPEC成员国兑现减产协议的程度已经超过九成，今年原油库存将进一步下降。

“参与减产协议的所有国家都下定决心，力求达到更高的兑现水准。”巴尔金都表示。

巴尔金都称，目前判断减产协议是否需要延长或在5月OPEC下一次会议上扩大还为时过早。目前的减产协议由1月1日开始，为期六个月。

根据协议，允许伊朗产量高于10月水准，伊朗预计4月中前日产量达到400万桶。

布兰特原油收高0.48美元，或0.9%，报每桶56.66美元，盘中触及2月2日来最高的57.31美元。

美国3月原油到期，收高0.66美元或1.2%，报每桶54.06美元，盘中升至1月3日来最高的54.68美元。

交投更活跃的4月美国原油期货上涨1%，报54.33美元。

美国汽油期货对能源市场的拖累最大，收挫1.5%，报每加仑1.4940美元。

美银美林将2022年前的布兰特原油期货均价预估下调至50-70美元，之前预估为55-75美元，因美国页岩油产量反弹。(完)