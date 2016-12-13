国际油价触及去年中以来最高 因OPEC与非OPEC产油国达成减产协议

路透纽约12月12日 - 油价周一攀升至18个月高位，因石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周末达成2001年以来首份联合减产协议，以解决全球供应过剩问题。但油价尾盘从高位回落。

周六，以俄罗斯为首的非OPEC产油国同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的目标，但仍是非OPEC产油国有史以来贡献的最大减产规模。

OPEC于11月30日达成协议，从明年1月1日起，减产120万桶/日。最大出口国沙特将减产约48.6万桶/日，以削减过去两年重压油市的全球供应过剩。

受此提振，油价急升，美国原油期货自11月中以来累积攀升23%，当时，可能达成减产协议的乐观情绪开始升温。但部分分析师仍然担忧，油市的这轮大涨行情可能无法持续，鉴于市场预期多个产油国可能不会遵守其同意的减产协议，油市涨势可能有些过度。

“目前，市场呈现出一种自嗨的状态，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian表示。

“油市可能进一步上涨1-2美元，布兰特原油可能升至60美元附近，但届时，将会开始滋生一些忧虑情绪，升势将会受阻。”

周一，美国原油期货收涨1.33美元，或2.6%，报每桶52.83美元，但结算价远低于日内高位，且在结算后继续下行，到2022 GMT，涨幅收窄至0.98美元，报每桶52.48美元。

布兰特原油期货收高1.36美元，或2.5%，报每桶55.69美元，盘中触及去年7月以来最高57.89美元。

“在隔夜时段的交易中，油价出现跳膝式反弹，但随着时间的推移，市场将会尝试分析非OPEC减产协议，”Commodity Research Group的管理合伙人Andrew Lebow说。

要使协议产生应有的效果，各国必须兑现承诺。油价上涨也增加了其它产油国增产的可能性，尤其是美国页岩油生产商。近几个月，美国活跃钻机数量稳步增加。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国的石油产量仍较2015年高峰期的960/日低约100万桶。(完)