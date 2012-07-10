油价下跌为全球经济带来短暂光明

* 油价同比下滑20%,是全球经济为数不多的有利因素之一

* 通胀减弱为央行进一步放宽政策打开绿灯

* 供给忧虑让维持能源压力放缓局面变得复杂

记者 Mike Dolan

路透伦敦7月9日电---在全球经济再度乌云笼罩之际,能源价格下跌成为隐约闪现的少数亮光之一,即便这些亮光看上去也越来越短暂.

第二季,全球经济活动、企业和家庭信心都再度下降.从新一轮欧元危机相关难以估量的因素,到欧洲银行业困境,从美国财政不确定性,到大型新兴经济体增长放缓,顶风依然刮得猛烈.

周五公布的美国6月非农就业报告表现不佳,隔离欧元区风险的最新举措是否有效还一直受到质疑,这些都让前景再度蒙阴.

国际货币基金组织(IMF)上周警告称,将很快调降2012年全球经济增长预估.目前预期为增长3.5%,新的预估可能至少会扳回4月上调的0.2个百分点.

美国、欧元区、中国和英国的央行都在近几周再次放宽货币政策,以抵挡经济寒风来袭,单看这些举措本身都是利好因素,但同时也反映出当局对前景恶化的忧虑.

第二季硕果仅存的正面因素之一,或至少有利於大部分石油进口国的因素,是指标原油期货价格在短短三个月里每桶重挫近30美元.

随着全球经济放缓削弱能源市场需求,油价传统的稳定效应又回到经济当中.油价同比跌幅高达近20%.

"油价下跌显然是为数不多的希望之一,即便能否持续还存在变数,而且面临太多风险.就算那样,你还是不得不考虑无节制的去杠杆化是否盖过了任何有利影响."俄罗斯银行VTB Capital分析师Neil MacKinnon表示.

**希望是什麽?**

油价下跌能降低燃料费用,并最终降低高能源投入产品的成本,从而让消费者和企业拥有更多可支配财富.除此之外,油价下跌还应对消费者通胀率产生重大影响.目前的通胀率已远远低於去年所见的危险水平.

对於希望继续放宽货币政策和缓解财政状况的各国央行来说,这等於给未来进一步印钞和降息打开了绿灯.

周一中国公布6月通胀率跌至2.2%的29个月低位,解释了上周中国央行何以认为存在一个月内第二次降息的操作空间.

但全球范围内的情况也是如此.2012年5月,经济合作暨发展组织(OECD)国家的年度通胀率放缓至2.1%,为2011年1月以来最低,4月时为2.5%.通胀率均受原油和食品价格的严重影响.

摩根大通分析师Joseph Lupton和David Hensley表示,他们对26个国家6月通胀率的评估要低於全球央行的合计目标水平2.6%,这是2010年9月以来第一次.

"如果我们的模型是正确的,那麽全球消费者物价指数料在年底前跌至2.1%,这要比我们的预估和央行目标低0.5个百分点."Lupton和Hensley称.

他们还表示,发达经济体更容易出现CPI下滑.这些地区的消费者价格对油价变动更为敏感,尤其可能加快货币政策放宽的速度和提振消费者支出.

"(油价)下跌将给购买力带来有效帮助,全球消费支出料在2012年下半年增速.而且,基於其同油价的历史相关性,全球消费品支出预计将录得逾10年来最强劲的涨幅之一."

其他乐观看待全球经济持的人士也注意到油价下跌的潜在利好效果.高盛资产管理(Goldman Sachs Asset Management)主席Jim O'Neill特别指出,五年期原油远期价格已跌破200日移动均线.

"五年期远期原油价格和现货价格相比起来,我更认可前者.现在五年期远期油价跌破了移动平均线.这不仅对多头人士,对於任何人都是利好消息."他在上月对客户表示.

此外,数月间美国整体能源价格蕴含了一个巨大的潜在刺激因素.由於大量地下页岩气储备被开发,美国燃气价格较世界其他地方大幅下滑.如果其他地区也有类似规模的储量被开采,可能会产生较长期影响.

"近几个月来几乎没有其他什麽正面消息,而页岩气的消息使人们的注意力略微从欧元区危机情势中移开,"ING Financial的首席分析师Rob Carnell表示.他补充到,(页岩气的)影响即便不像一些人所言是具有革命性的,其对通胀及就业的影响也是"巨大的".

**充当拯救者的能源?**

那麽,页岩气能否扮演拯救者的角色呢?也许吧.

对那些试图透过表象看清本质的决策者来说,长期期货价格肯定是鼓舞人心的.但现货价格对经济的制衡作用是双向的,对石油供应及需求的担忧开始发挥影响.

就在上月欧盟(EU)峰会意外达成协议全面提振全球市场之际,现货石油价格亦也应声回暖.

上月市场对伊朗核僵局的忧虑重燃,并忧心于挪威石油工人罢工,使原油价格从每桶90美元下方的低点短暂升至100美元上方.

人们担忧发达国家央行数年来新印制的钞票目前有"泄漏到"大宗商品市场及物价的趋势,这种担忧意味着最新一波的货币宽松至少也会支撑油价.

探究这一问题的IMF经济学家们很快就指出,10年来,全球经济相对较好地适应了四倍的油价增长,但他们亦承认,供应中断及市场普遍担心长期短缺使得价格蹿升成为了一个长期的威胁.

在近期一篇关於油价对全球经济增长的影响的文章中,IMF的经济学家Jorg Decressin称,石油出口国以往把来自石油的巨额收入投资於西方债市,而如今它们正越来越多地把这些收入用於消费,意味着西方经济体的这一缓冲可能被削弱,特别是鉴於当前西方国家利率处於谷底.

他写到,"在当前全球利率处於低位的情况下,全球储蓄增长几乎毫无益处,油价蹿升将更加的不受欢迎.石油收入再循环的模式也不像以前那样奏效."

至少在目前,对神经紧绷的全球经济来说,较低的能源价格可能确实是一条救生索,但也仅是一个孤零零的正面因素,而且还远远称不上稳定.(完)

--编译 程琳/洪曦/兰秀娟;审校 艾茂林/丁琦

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