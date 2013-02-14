国际油价升逾97美元 需求上升预期盖过库存增加影响

路透东京2月14日 - 美国原油期货周四小幅上涨,持于每桶97美元上方,削减前一日0.5%的跌幅,因市场冀望石油需求将会增长.此前路透调查显示,欧元区正在逐步开始摆脱衰退.

2354GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油合约上涨0.14美元报每桶97.15美元,周三结算价下跌0.50美元报97.01.

该合约周三最高涨至98.11美元,距离1月30日创下的四个半月高点98.24美元咫尺之遥.

但美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示上周原油库存增加56万桶,尽管增幅略小于分析师预期,仍对油价构成拖累.

新近成为伦敦市场布兰特原油期货近月合约的4月期约尚未有成交,而前一交易日其结算价上升0.13美元报每桶117.88美元.

3月合约于周三到期,当日结算价上升0.06美元至118.72,因路透调查显示欧元区正在逐步开始摆脱衰退,令油价获得支持.

EIA一周报告还显示,美国汽油和馏分油库存减少.

国际能源署(IEA)周三将2013年全球石油日需求增幅预估下调9万桶,而EIA和石油输出国组织(OPEC)周二均调高了需求预估.

IEA还表示,伊朗石油产量可能将由30年低点进一步下降,因西方加紧对该国的制裁.(完)

(编译 郑茵 审校 李爽/张涛)

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