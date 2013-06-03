国际油价上涨 因美国制造业数据疲弱累及美元

东芝旗下西屋电气以美国破产法第11章申请破产保护--文件
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)
* 美国5月制造业指数降至四年低点
* 中国制造业活动萎缩，引发需求忧虑
* 北海Buzzard油田预计本周中恢复生产
路透纽约6月3日 - 美国原油和布兰特原油期货价格周一上涨，扭转上一交易日的跌势，因美国经济数据疲弱拖累美元大跌，提振油价。
北海原油供应中断也在盘中稍早扶助布兰特原油期货上涨。
石油生产商Nexen表示，其北海Buzzard油田关闭，预计要到周中才恢复正常运作。
美国供应管理协会(ISM)公布的5月制造业数据降至四年低点，压制美元，但支撑油价。
布兰特原油期货升1.67美元，或1.66%，结算价报每桶102.06美元，稍早受到中国数据疲弱拖累一度跌穿100美元，至99.66美元。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，且为去年10月以来首次跌破临界点50；初值为49.6，上月终值为50.4。
美国原油期货结算价升1.48美元或1.61%，报93.45美元，为一个月最大单日百分比升幅。
美元指数.DXY盘中一度大跌1%。
多位分析师表示，油价预计将保持震荡，并可能走低，因市场前景是供应充裕但需求成长乏力。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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