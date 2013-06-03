版本:
中国
国际财经 | 2013年 6月 4日 星期二 07:13 BJT

国际油价上涨 因美国制造业数据疲弱累及美元

* 美国5月制造业指数降至四年低点

* 中国制造业活动萎缩，引发需求忧虑

* 北海Buzzard油田预计本周中恢复生产

路透纽约6月3日 - 美国原油和布兰特原油期货价格周一上涨，扭转上一交易日的跌势，因美国经济数据疲弱拖累美元大跌，提振油价。

北海原油供应中断也在盘中稍早扶助布兰特原油期货上涨。

石油生产商Nexen表示，其北海Buzzard油田关闭，预计要到周中才恢复正常运作。

美国供应管理协会(ISM)公布的5月制造业数据降至四年低点，压制美元，但支撑油价。

布兰特原油期货升1.67美元，或1.66%，结算价报每桶102.06美元，稍早受到中国数据疲弱拖累一度跌穿100美元，至99.66美元。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至49.2，创八个月最低位，且为去年10月以来首次跌破临界点50；初值为49.6，上月终值为50.4。

美国原油期货结算价升1.48美元或1.61%，报93.45美元，为一个月最大单日百分比升幅。

美元指数.DXY盘中一度大跌1%。

多位分析师表示，油价预计将保持震荡，并可能走低，因市场前景是供应充裕但需求成长乏力。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐