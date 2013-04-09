美元疲弱推动国际油价上涨

* 布兰特原油较美国原油溢价扩阔

* 美元兑欧元下滑

* 中国通胀数据令收紧政策的担忧减轻

路透纽约4月9日 - 布兰特原油期货周二上涨，录得12月底来最大单日升幅，因美元走软以及中国通胀数据温和，吸引投资人重回商品市场。

美国原油期货也走强，但涨幅远不及布兰特原油期货。布兰特原油期货较美国原油期货溢价扩阔，升穿12美元，昨日该溢价收窄至略高于11美元，为6月来最窄。

欧元兑美元升至1.31美元，为3月中来最高，令美元计价的商品对欧元持有人更为便宜。

中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查中值的上涨2.4%。

随着春节因素消散食品价格大幅走低，中国3月通胀水平如预期回落，未来对通胀不需要有过多恐慌；但PPI连续13个月负增长，则表明经济仍在弱复苏阶段。预计央行货币政策仍会维持现状，资金面将保持中性偏宽松状态。

美股上涨，道琼工业指数.DJI创下纪录高位。

5月布兰特原油结算价报每桶106.23美元，升1.57美元，盘中低见104.27美元，离7月来最低位昨日日低103.40美元不远。

5月美国原油升0.84美元，结算价报每桶94.20美元，日低为92.86美元。

布兰特较美国原油期货溢价收报12.03美元，昨日收报11.30美元。

布兰特原油期货成交量较30日均值高3%，美国原油期货成交量接近30日均值。

路透访查的分析师预计，上周美国原油库存增加140万桶，馏分油和汽油库存预计减少。

美国石油协会(API)盘后公布，上周美国原油库存增加510万桶，馏分油库存减少130万桶，汽油库存增加200万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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