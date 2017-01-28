国际油价下跌 因美国活跃钻机增加

路透纽约1月27日 - 油价周五下滑，在数据显示美国活动钻机数大增后跌势扩大，因投资者对石油输出国组织(OPEC)和其它产油国的减少供应以支撑油价计划的效果感到担心。

美国原油下跌0.61美元，或1.1%，报每桶53.17美元。布兰特原油下跌0.72美元，报每桶55.52美元。

贝克休斯称，本周美国活跃钻机增加15座至566座，为2015年11月来最多，为13周来第12周增加。

“我们现在保持观望，当前供应是个很大的因素，我们看到美国真的在填补OPEC减产留下的缺口，”U.S. Bank Private Client Group地区投资经理Mark Watkins称。

本周基本因素影响着油价，如2月伊朗月度石油出口增加，利比亚生产恢复等。

但市场参与者警告后市油价将更加波动，因投机客对实货市场即使出现很小的状况都会做出反应。美国商品期货委员会数据显示，截至1月24日当周，投机客和对冲基金将看多美国原油头寸增加至2014年中以来的最高。(完)