国际油价下跌 因美国活跃钻机增加

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透纽约1月27日 - 油价周五下滑，在数据显示美国活动钻机数大增后跌势扩大，因投资者对石油输出国组织(OPEC)和其它产油国的减少供应以支撑油价计划的效果感到担心。
美国原油下跌0.61美元，或1.1%，报每桶53.17美元。布兰特原油下跌0.72美元，报每桶55.52美元。
贝克休斯称，本周美国活跃钻机增加15座至566座，为2015年11月来最多，为13周来第12周增加。
“我们现在保持观望，当前供应是个很大的因素，我们看到美国真的在填补OPEC减产留下的缺口，”U.S. Bank Private Client Group地区投资经理Mark Watkins称。
本周基本因素影响着油价，如2月伊朗月度石油出口增加，利比亚生产恢复等。
但市场参与者警告后市油价将更加波动，因投机客对实货市场即使出现很小的状况都会做出反应。美国商品期货委员会数据显示，截至1月24日当周，投机客和对冲基金将看多美国原油头寸增加至2014年中以来的最高。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
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