油价持平 受美国原油库存增加拖累远离盘中高位

路透纽约3月30日 - 油价周三收盘持平，抹去了今日的大部分涨幅，此前美国政府发布的数据显示，尽管炼厂开工率提高，原油库存再创历史新高。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加230万桶，达到5.348亿桶，为连续第七周创历史新高。

库存增幅较分析师预估少100万桶，但一些分析师仍担心，在炼厂开工率达到2005年来最高的情况下，库存仍在增加。

“数据让人一头雾水，尽管炼厂开足马力生产，且进口明显减少，库存仍然大幅增加，”ClipperData商品研究主管Matt Smith称。

美国原油期货近月合约收涨0.04美元，报每桶38.32美元，稍早最高升近1.60美元，或3%，跟随美国股市触及三个月高位的涨势，且受助于美元接近两周低位。

布兰特原油近月合约收涨0.12美元，报39.26美元，从盘中高位40.61美元回落。

周三发布的一项路透月度调查结果显示，石油输出国组织(OPEC)3月原油日产量增加10万桶，因伊朗制裁取消后供应增加，以及伊拉克南部出口量接近纪录水平，抵消了小产油国炼厂进行维护和因故中断供应导致的产量减少。

油价自2月中以来上涨约50%，此前OPEC和非OPEC产油国达成将产量限制在1月水平的冻产协议。一些分析师称，反弹已经脱离了基本面的支撑，油价将会走低。

巴克莱在一份报告中称，宏观经济疑虑和高库存可能令油价在第二季保持在30美元中段到40美元低端区间。

周二，OPEC两大石油出口国沙特和科威特决定恢复联合经营的、日产30万桶原油的哈夫吉(Khafji)油田的生产，尽管4月17日将召开冻产会议。布兰特和美国原油受此消息拖累当日下跌约3%。

“这一消息距离多哈冻产会议的日子这么近，是一个不祥的信号，”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称，“归根结底，这给人一种印象，即产油国做出的冻产口头承诺只是句空话。”(完)