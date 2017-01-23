焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意

路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。

“该协议是成功的...所有各国都在遵守协议...执行结果超出预期，”俄罗斯能源部长诺瓦克在监督协议执行情况的委员会举行首次会议之后表示。

各国能源部长表示，按计划减少180万桶/日，实际做到了减产约150万桶/日。

国际文传电讯社援引诺瓦克的话称，参与减产的各国本月底可能减产170万桶/日。

有11个OPEC成员国和另外11个非OPEC产油国都已同意在今年上半年减产。

另外两个生产遭受阻力干扰的OPEC成员国--尼日利亚和利比亚，则可免于减产。

“(沙特)王国已经率先带头，其他国家也积极参与行动，”沙特能源部长法力赫在会议后对记者说。

“虽然第一季通常...需求较低，但沙特与其他许多国家的行动已对市场产生明显影响，从现货价格就可看出，”法力赫说。

自从OPEC产油国去年12月10日同意在2017年上半年减少产量以来，布兰特原油一直守在每桶50美元以上；而一年前，油价跌至每桶27.10美元。

法力赫称减产协议的执行情况“极好”，而且他希望减产协议能够在2月完全落实。

“我们将不接受任何履约缩水情况，”科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)在记者会上说道。马尔祖克任五国部长级遵约委员会主席。

遵约委员会的其他代表来自阿尔及利亚、委内瑞拉、俄罗斯和阿曼。

委内瑞拉石油部长Nelson Martinez对记者表示，该国减产95,000桶/日的计划已实现一半以上。

**库存缩减**

法力赫表示，完全遵守减产协议到2017年中可使全球石油库存回降至接近五年平均水平，石油库存可减少3亿桶左右。

“目前其他方面的需求或供应并无意外之处，所以我们没有理由在1月突然提出我们需要在更长时期内加大减产力度，”他说道。

他说，沙特目前的产量略低于1,000万桶/日，并且已经通知买家下个月的大幅减产计划。

诺瓦克表示，俄罗斯已减产约10万桶/日，较计划减产幅度提高一倍。他指出，本月俄罗斯原油产量平均约为1,115万桶/日。

他对记者称，目前谈论延长减产协议为时太早，但这仍是一个选项。

**下次会议**

各国周日同意设立一个技术联合委员会(JTC)，由监督委员会五个成员国以及OPEC轮值主席国各派一名代表组成。目前OPEC轮值主席国是沙特。

OPEC在新闻稿中称，JTC将与OPEC秘书处合作编制产量数据，并于每个月17日之前提交给部长监督委员会。此后监督委员会在每个月17日之后进行沟通，并在5月25日于维也纳举行的下次OPEC常会之前安排两次会议。

下次会议将于3月在科威特举行。

各国部长还强调，油价上涨导致的美国高成本页岩油产量增加，将被需求上升所抵消。

“我们并不担心美国产量随着油价提高而增加，我认为这(新增产量)将被需求增长所吸收，”科威特油长马尔祖克表示。(完)