国际油价急跌3% 因沙特和伊朗官员的讲话浇灭达成冻产协议的希望

路透纽约9月27日 - 油价周二下跌约3%，之前沙特和伊朗官员的讲话，浇灭市场对两大石油输出国组织(OPEC)成员国将在本周阿尔及利亚会议上达成妥协，缓解全球供应过剩局面的希望。

沙特能源部长在阿尔及利亚首都告诉记者，预计会议最后一天的磋商不会达成协议。全球主要产油国于9月26-28日在阿尔及利亚开会。

他还表示，认为无需大幅调整，或削减供应，应允许伊朗、利比亚和尼日利亚的产量升至近期历史高位。

“如果你预期此次会议可能有风险，这就是，”WTRG Economics的分析师Jim Williams表示，“不但没有减产，相反，他们还告诉所有人大幅增产。”

伊朗油长表示，阿尔及利亚会议“不是做决定的时候”。

相反，他表示，“我们将力争在11月会议上达成协议。”他所指的是11月30日在维也纳举行的OPEC正式会议。

油价回吐昨日因寄望会上能达成协议而录得的涨幅。

布兰特原油期货收跌1.38美元，或2.9%，报每桶45.97美元。

美国原油期货回落1.26美元，或2.7%，报每桶44.67美元。

OPEC成员国伊拉克表示，该国的2017年预算的是基于以每桶42美元的价格每日出口375万桶原油做出的。

高盛将今年第四季美国原油均价预估下调至43美元，稍早的预估区间为45-50美元，称预计供应过剩40万桶/日。

市场结算后，美国石油协会(API)2030 GMT公布库存报告显示，上周美国原油库存意外减少75.2万桶，分析师原本预计上周美国原油库存增加300万桶。API数据公布后，油价盘后缩减跌幅。(完)