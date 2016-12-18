国际油价逼近17个月新高 因高盛乐观预期和产油国遵守减产协议迹象

路透纽约12月16日 - 油价周五上扬，逼近17个月新高，之前高盛上调明年油价预期，且产油国显示出遵守全球减产协议的迹象。

布兰特原油期货上扬1.19美元，或2.2%，收报每桶55.21美元。美国原油期货收涨1美元，或2%，报每桶51.90美元。

两大指标原油有望在过去五周内第四周上涨，布兰特原油本周升幅在23%左右，美国原油上涨约20%。

布兰特原油近月合约较美国原油同类合约升水收报每桶2.26美元，为8月底以来最高。

“油价今日上扬，因高盛上调油价预期，且俄罗斯表示，该国油企将会减产，”风险资本基金PSW Investments的管理合伙人Phil Davis表示。

石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月1日起减产120万桶/日，为2008年以来首个减产协议。俄罗斯等非OPEC产油国计划减产60万桶/日。

过去两周达成的上述协议，使为期两年的供应过剩不久将会消退，油价将保持在去年7月触及的高位附近的预期升温。

俄罗斯周五表示，包括最大油企俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在内的该国所有石油生产商，已经同意减产。

科威特和沙特等其它产油国已通知客户，将从明年1月起减少供应。

产油国减产的前景，促使高盛将明年第二季美国原油均价预期从之前的每桶55美元上调至57.50美元。

不过，市场质疑其它OPEC成员国的减产意愿。

尽管承诺减产21万桶/日，OPEC第二大产油国伊拉克，仍签署了新协议，增加对中国和印度等亚洲客户的出口。

另外，根据贝克休斯的数据，本周美国活跃钻机数量连续第七周增加。(完)