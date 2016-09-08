国际油价因冻产可能性上涨近2% 市场关注库存数据

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透纽约9月7日 - 油价周三上涨1.5%，因市场聚焦世界主要产油国达成冻产协议的可能性。
今日市场走势震荡，部分交易员关注周三晚些时候和周四上午发布的美国原油库存数据，以寻找更清晰的方向。
布兰特原油升0.72美元，报收每桶47.98美元，盘中在46.97-48.10美元之间交易。
美国原油盘中在44.55-45.58美元之间交易，收盘上涨0.67美元，报每桶45.50美元。这是美国原油期货连续第三日收高。
油价周一触及一周高位，此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市进行合作。之后油价下跌，因协议存在不确定性，尤其是在4月多哈会议上，全球最大产油国的限产磋商以失败告终。
预计OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈时，讨论冻产。
“我认为未来一段时间市场仍将受消息影响，总的来说，我认为后市价格将走低，将召开的这次会议不会有太大作用，如果OPEC将产量冻结在当前水平，现在产量已处于纪录高位，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir称。
伊朗之前表示，只有其它石油出口国认可其将市场份额提高至制裁前水平的权利，才会配合冻产。
路透调查周二显示，预计上周美国原油库存增加约20万桶，连续第二周上涨。
但部分分析师预计，库存将下降，因墨西哥湾的产油设施上周受风暴影响进行人员撤离。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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