全球油价暂时将低位徘徊 促使美页岩油企业减产--分析师

路透纽约11月28日 - 路透汇总八名分析师的报告显示，全球原油价格将在2015年开始后很长一段时间里维持在每桶70美元左右，可能将迫使美国页岩油企业减产，并引发该行业并购潮。

在此之前，石油输出国组织(OPEC)于周四同意维持每日3,000万桶的产量配额不变。分析师称，OPEC的决定并未出人意料，说明该组织愿意让市场决定产量和价格水平。

“现在可能是时候承认，我们已经进入油价每桶70美元的时代，”Wunderlich Securities分析师Jason Wangler表示。

油价下跌将为美国产油商，特别是页岩油业者带来挑战。分析师普遍认为，美国原油产量或将在2015年上半年一如预期般继续上升，但油价下跌将导致增速在下半年放慢。

“我们认为美国业者减少支出三到九个月后，供应增速才会明显放慢，”First Energy Capital写道。

分析师称，价格下滑导致的减产最终将帮助收紧供应，并在2016年推高价格。

油价走低还将测试高度依赖油价上升的企业的耐力，可能导致部分企业成为收购目标。

“严酷的市场环境可能导致许多公司大幅度地改变策略，”Wunderlich Securities的Wangler称。“我们认为实力较强的企业未来将利用这一机会巧妙地展开收购。”

分析师预计，OPEC明年可能将决定减产，特别是如果油价跌至每桶60美元的话；说不定在明年6月的下一次会议前就会行动。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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