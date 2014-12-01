全球油价暂时将低位徘徊 促使美页岩油企业减产--分析师

美国商务部长罗斯称美国亟欲加强与日本的贸易关系
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透纽约11月28日 - 路透汇总八名分析师的报告显示，全球原油价格将在2015年开始后很长一段时间里维持在每桶70美元左右，可能将迫使美国页岩油企业减产，并引发该行业并购潮。
在此之前，石油输出国组织(OPEC)于周四同意维持每日3,000万桶的产量配额不变。分析师称，OPEC的决定并未出人意料，说明该组织愿意让市场决定产量和价格水平。
“现在可能是时候承认，我们已经进入油价每桶70美元的时代，”Wunderlich Securities分析师Jason Wangler表示。
油价下跌将为美国产油商，特别是页岩油业者带来挑战。分析师普遍认为，美国原油产量或将在2015年上半年一如预期般继续上升，但油价下跌将导致增速在下半年放慢。
“我们认为美国业者减少支出三到九个月后，供应增速才会明显放慢，”First Energy Capital写道。
分析师称，价格下滑导致的减产最终将帮助收紧供应，并在2016年推高价格。
油价走低还将测试高度依赖油价上升的企业的耐力，可能导致部分企业成为收购目标。
“严酷的市场环境可能导致许多公司大幅度地改变策略，”Wunderlich Securities的Wangler称。“我们认为实力较强的企业未来将利用这一机会巧妙地展开收购。”
分析师预计，OPEC明年可能将决定减产，特别是如果油价跌至每桶60美元的话；说不定在明年6月的下一次会议前就会行动。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京4月18日 - 日本副首相暨财务大臣麻生太郎表示，他将在周二与美国副总统彭斯的首轮会谈中，讨论双边经济合作的整体框架，不会涉及任何具体细节。