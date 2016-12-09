国际油价反弹收在50美元之上 因寄望非OPEC减产

路透纽约12月8日 - 油价周四从本周低点反弹，收在每桶50美元之上，因对非石油输出国组织(OPEC)产油国可能会在OPEC达成限产协议后也同意减产的乐观情绪升温。

前OPEC秘书长发表了支持非OPEC产油国减产的言论后，布兰特原油期货和美国原油期货均上扬，但较12月5日OPEC达成协议后触及的高位仍低超过1美元。

布兰特原油期货收高0.89美元，或1.7%，报每桶53.89美元。美国原油期货收高1.07美元，或2.2%，报每桶50.84美元。

产油国周六将在维也纳会晤，届时要看非OPEC产油国是否也会减产来缓解打压油价逾两年的全球供应过剩的局面。

前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称非OPEC产油国“必须”减产约60万桶/日。

非OPEC产油国俄罗斯已经暗示会将日产量减少30万桶，周四阿塞拜疆表示，会带着减少本国产量的建议参加维也纳会议。

花旗集团能源期货专家Tim Evans表示，鉴于油价升至每桶50美元，非OPEC产油国可能不会被说服减产。(完)