国际油价反弹收在50美元之上 因寄望非OPEC减产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月8日 - 油价周四从本周低点反弹，收在每桶50美元之上，因对非石油输出国组织(OPEC)产油国可能会在OPEC达成限产协议后也同意减产的乐观情绪升温。
前OPEC秘书长发表了支持非OPEC产油国减产的言论后，布兰特原油期货和美国原油期货均上扬，但较12月5日OPEC达成协议后触及的高位仍低超过1美元。
布兰特原油期货收高0.89美元，或1.7%，报每桶53.89美元。美国原油期货收高1.07美元，或2.2%，报每桶50.84美元。
产油国周六将在维也纳会晤，届时要看非OPEC产油国是否也会减产来缓解打压油价逾两年的全球供应过剩的局面。
前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称非OPEC产油国“必须”减产约60万桶/日。
非OPEC产油国俄罗斯已经暗示会将日产量减少30万桶，周四阿塞拜疆表示，会带着减少本国产量的建议参加维也纳会议。
花旗集团能源期货专家Tim Evans表示，鉴于油价升至每桶50美元，非OPEC产油国可能不会被说服减产。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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