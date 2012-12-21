全球备用石油产能小幅增加 但库存减少--EIA伊朗报告

路透华盛顿12月20日 - 美国政府周四在报告中表示,过去两个月全球在伊朗以外的备用石油产能小幅增加,但冬季取暖耗用的季节性跳增,导致全球库存下滑.

能源资料协会(EIA)表示,在11月和12月,备用石油日产能平均为210万桶.

该报告指出,以历史标准来看算是偏紧,但高于之前两个月的200万桶.

美国国会在2011年通过对伊朗的制裁,要求全球进口商减少采购伊朗原油.欧盟也禁止自伊朗进口原油.该制裁旨在向伊朗的核计划施压.

EIA表示,冬季燃油消耗跳增,导致全球原油库存每日减少140万桶.其中多数是美国库存减少,11月时每日减少约50万桶,12月每日又进一步减少60万桶.

该报告称,过去60天全球燃油生产小幅下滑.但产量仍高于上年同期,主要是因为美国能源热络.

该报告表示,美国11-12月的产量较上年同期成长约5%,至每日1,140万桶.

报告指出,受到制裁影响,伊朗原油生产估计较上年同期每日减少100万桶至260万桶.(完)

(编译 戴素萍; 审校 李爽)

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