焦点：油价复苏时间或早于预期

图为在伊拉克巴士拉原油出口终端停泊的一艘油轮。 REUTERS/Essam Al-Sudani

路透新加坡12月15日 - 即便全球石油供应过剩局面一直持续到2017年，但目前开始有迹象表明，油价启动复苏的时间只会提前，不会推后。

自2014年中期以来，油价已挫跌三分之二至每桶40美元下方，接近11年低位。而且大多数分析师预计，油价要到2017年或者更晚才能重新夺回每桶100美元关口，认为产油商将继续生产更多原油，维持供过于求状态。

但是有越来越多的交易商开始通过买入看涨期权，为一年后油价明显上涨做准备。

近几周来，行权价在每桶50-80美元的布兰特原油看涨期权的未平仓合约陡升，表明对油价将较当前水平强劲反弹的信心越来越强。

支持油价更为乐观前景的因素包括：汽车销量增长、一些产油国的安全及政治风险加剧，以及负债沉重的页岩油企业苟延残喘等。

事实也的确如此，目前一些银行对原油市场持更为乐观的看法。

“虽然油价短期内存在一些下行风险，但我们认为油价会在2016年逐步复苏，”荷兰银行称。

摩根士丹利称，“持续的需求增长及供应的下降意味着，油市的供应过剩局面到(2016)年底有望消失。”

**加油：从东方到西方，汽车销售均强劲**

过剩是供过于求的结果，但全球汽油需求持续强劲，拜汽车销售不断增长所赐。

中国11月汽车销量同比大增20%，这个全球最大汽车市场的年度销量有望增长5-7%。

2015年中国将有近2,500万辆新车上路，而到2020年，多数分析师预计年度销量将达到5,000万辆。

甚至欧洲汽车销量也在增长，据月度产业数据，西欧市场增长5-10%。

美国2015年汽车销量可能增长3%，美国汽车经销商协会(National Automobile Dealers Association)预计明年将创出最高纪录，2017年小幅下降。

印度石油需求现在接近400万桶/日，也在强劲增长。该国经济成长年率超过7%，而且成千上万的人在购买自己的第一辆汽车。

这些因素带来的汽油需求预计会促使炼厂尽可能多地生产燃油，料会提振2016年原油需求，只要炼油业务保持有利可图。

**“僵尸”页岩油生产商**

供应方面，石油输出国组织(OPEC)明年料将把产量维持在接近纪录高位，尤其是伊朗在制裁解除后石油出口完全恢复的情况下。在OPEC之外，俄罗斯的石油生产也没有放缓的迹象。

但美国的石油产量已开始下降，因生产商要应对不断上升的债务。受页岩油产量推动，美国今年的石油产量已从2010年的每日不到600万桶升至每日逾900万桶。

油价下跌造就了很多“僵尸”页岩油开采商。“僵尸”开采商是指那些只能勉强支付债务利息，没钱开采足够多的新油井来取代枯竭旧井的企业。

**多数产油国全速生产**

如果出现大规模供应中断，全球石油生产商几乎没有闲置产能可用于增产来满足需求。

多数生产商已经开足马力生产，只有沙特还有大量的闲置产能，尽管它只能满足2016年预测需求量的2%。

风险咨询公司Control Risks在2016年“风险地图”展望中称，“目前的安全和政治风险前景比过去十年里的任何时候都要差”，并列出了恐怖主义威胁、政治不稳定和经济不确定性等一系列因素。

与此同时，中国预计将扩大战略石油储备，这将扩大石油需求。当前的日均需求量已经超过1,000万桶。

因为这些因素，国际能源署(IEA)预计2016年日均原油需求将由今年的9,460万桶增加至纪录高位9,580万桶。

在目前日均供应过剩50万-200万桶的情况下，需要OPEC将当前每日超过3,150万桶的产量上限降至长期使用的3,000万桶上限，才能使油市恢复平衡。

“油市依然保持供需紧平衡的程度比低油价实际反映的程度更高。供应过剩约为日均9,500万桶供应量的1.5%，在政治风险较高,闲置产能又有限的情况下，实力较弱的产油国容易发生供应中断，”花旗银行称。

交易商为2016年底油价上涨做准备的仓位布局图表：tmsnrt.rs/1jZmpLr

反映美国原油产量开始下降的图表：tmsnrt.rs/1Z79MxW

中国汽车销量百分比变动图表：tmsnrt.rs/1lT89W4

中国月度汽车销量情况图表：tmsnrt.rs/1QIaY7Q

(完)