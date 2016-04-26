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国际财经 | 2016年 4月 27日 星期三 07:30 BJT

油价跳升3% 因汽油期货大涨及美元疲弱

路透纽约4月26日 - 原油价格周二大涨约3%，受汽油期货劲升和美元下挫带动。市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三将宣布维持利率不变，拖累美元走软。

美国汽油期货劲扬逾3%，至8月以来高位，提振炼厂利润率，因此前美国墨西哥湾多个炼厂炼油装置发生故障、有来自委内瑞拉的买盘以及据报纽约库存减少。

“我认为市场对成品油变得更乐观，”ICAP经纪兼商品专家Scott Shelton表示，“如果炼厂利润率保持强劲，原油加工量将很高，将令原油库存减少的机率大幅增加。”

路透访查的分析师预计，美国能源资料协会(EIA)周三将公布，上周原油库存增加240万桶，但馏分油和汽油库存将减少。美国石油协会(API)将在今日2030GMT发布库存数据。

油价盘初上涨，因在美联储周三发布政策声明前，美元连跌第二日。今年稍早，美元上涨，因投资人为美联储可能升息作准备，油价因此承压。

布兰特原油期货收高1.26美元，或2.8%，报每桶45.74美元。

美国原油期收高1.40美元，或3.3%，报每桶44.04美元。

油价势将连升第四周，布兰特原油期货4月势将大涨近16%，创一年来最佳月度表现，尽管本月稍早主要产油国未能在多哈会议上达成冻产协议。

不过分析师警告，之后可能出现价格战和供应过剩。

花旗集团表示，沙特在同伊朗争夺市场份额，可能目标增加销售50万桶/日，日产量至少达到1,100万桶。(完) 　

(编译 李军; 审校 母红)

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