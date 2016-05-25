油价大涨 但因遭获利回吐未能突破50美元大关

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月25日 - 油价周三大涨约2%，此前美国政府报告称原油库存降幅大于预期，但数据发布后出现的获利回吐令油价未能达到多头翘首以盼的每桶50美元大关。
美国能源资料协会(EIA)称，在截至5月20日当周，美国原油库存减少420万吨，降幅远超过路透调查的分析师预估的减少250万吨，但低于美国石油协会(API)昨日公布的减少510万桶。
显示库存出现七周来最大跌幅的EIA数据发布后，油价短暂下跌，后出现整固并在今日升势的低端交易。
布兰特原油收涨1.13美元，或2.3%，报每桶49.74美元，在结算后交易中最高攀升至49.96美元。
美国原油收涨0.94美元，报每桶49.56美元，盘中升至49.62美元的七个月高位。
交易员称，在美国阵亡将士纪念日的长周末到来前，投资者锁定利润，令价格承压。
多头人士最近几周一直期望油价能升至50美元或之上，此前由于加拿大油砂地区野火、石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉经济几乎崩溃、利比亚和尼日利亚能源业遭暴力袭击等原因，全球原油流动每日减少近400万桶。
“尽管我们的确感觉升势可以再进一步，试探50美元的心理关口，但我们认为市场已经消化了利多因素，特别是对加拿大野火预计带来的影响，”Tyche Capital Advisors原油交易员和投资组合经理Tariq Zahir称。
“所以如果出现更多的多头获利回吐也不足为奇，特别是在数据发布后并没有立刻看见跟进买盘，”他称。
美国汽油期货下跌近1.5%，至约每加仑1.63美元，此前EIA数据显示，上周汽油库存增加逾200万桶，分析师预计减少110万桶。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。