油价大涨 但因遭获利回吐未能突破50美元大关

路透纽约5月25日 - 油价周三大涨约2%，此前美国政府报告称原油库存降幅大于预期，但数据发布后出现的获利回吐令油价未能达到多头翘首以盼的每桶50美元大关。

美国能源资料协会(EIA)称，在截至5月20日当周，美国原油库存减少420万吨，降幅远超过路透调查的分析师预估的减少250万吨，但低于美国石油协会(API)昨日公布的减少510万桶。

显示库存出现七周来最大跌幅的EIA数据发布后，油价短暂下跌，后出现整固并在今日升势的低端交易。

布兰特原油收涨1.13美元，或2.3%，报每桶49.74美元，在结算后交易中最高攀升至49.96美元。

美国原油收涨0.94美元，报每桶49.56美元，盘中升至49.62美元的七个月高位。

交易员称，在美国阵亡将士纪念日的长周末到来前，投资者锁定利润，令价格承压。

多头人士最近几周一直期望油价能升至50美元或之上，此前由于加拿大油砂地区野火、石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉经济几乎崩溃、利比亚和尼日利亚能源业遭暴力袭击等原因，全球原油流动每日减少近400万桶。

“尽管我们的确感觉升势可以再进一步，试探50美元的心理关口，但我们认为市场已经消化了利多因素，特别是对加拿大野火预计带来的影响，”Tyche Capital Advisors原油交易员和投资组合经理Tariq Zahir称。

“所以如果出现更多的多头获利回吐也不足为奇，特别是在数据发布后并没有立刻看见跟进买盘，”他称。

美国汽油期货下跌近1.5%，至约每加仑1.63美元，此前EIA数据显示，上周汽油库存增加逾200万桶，分析师预计减少110万桶。(完)