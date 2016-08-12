国际油价劲升4% 因沙特称可能采取行动稳定油价及IEA预计油市收紧

路透纽约8月11日 - 油价周四劲升逾4%，录得一个月最大单日百分比升幅，此前沙特油长称可能采取行动稳定油价，触动一波买盘，且国际能源署(IEA)表示，2016下半年油市将会开始趋紧。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况，包括可能采取稳定油价所需的行动。

交易商和经纪表示，全球最大石油出口国－沙特油长的讲话触动了基金买盘和一些空头回补，提振了油价。

许多交易商对会议是否能有成果仍有疑虑，预计会重演4月多哈会议的情况，当时沙特指因伊朗拒绝参与冻产而退出计划。

IEA在月报中预估未来数月全球原油库存将稳健下滑，这将有助于缓解过剩窘境；此番供应过剩自2014年以来延续自今，因来自OPEC与非OPEC的供应齐扬。

“市场明显是从IEA月报和沙特油长讲话中获得了支撑，”Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow表示。

美国原油期货收高1.78美元，或4.3%，报每桶43.49美元。布兰特原油期货收高1.99美元，或4.5%，报每桶46.04美元。两大指标原油期货均创一个月最大单日百分比升幅，盘中都一度大涨逾5%。

许多分析师表示，预计油价在未来几周将在区间内交易，但如果沙特的言论推高了市场，那么油价大幅回落的可能性也很高。(完)