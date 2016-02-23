油价急跌4% 因沙特油长排除了减产的可能性

路透纽约2月23日 - 油价周二急跌4%，之前沙特油长欧那密排除了任何减产的可能性，重申沙特保持产量不变的理由时，需求将会吸收在过去20个月拖累油价跌跌不休的过剩供应。

沙特和俄罗斯等产油大国提议将产量冻结在1月水平，但前提是其他产油国都参与进来。1月的石油产量接近纪录高位。

欧那密在休斯敦举行的IHS CERAweek活动上表示，3月将就冻产协议进行进一步的商谈，他还表示，预计多数主要产油国都会冻产。

分析师和交易商仍对冻产行动在使油市恢复平衡方面是否奏效持怀疑态度。

“底线是，沙特不会减产，”Tyche Capital Advisors的管理成员Tariq Zahir称，“不具备实施减产的诚信度。”

“如果产油国将产量冻结在1月水平，只会延长供应过剩持续的时间，因1月市场上每日有约100万桶的过剩供应，”Energy Aspects的分析师Dominic Haywood说。

另外，预计伊朗不会同意限产。据该国学生通讯社ISNA报导，伊朗油长表示，冻产是‘很可笑’的(提议)，因为如果冻产，伊朗将无法重新夺回制裁期间失去的市场份额。

指标布兰特原油期货收跌1.42美元，或4%，报每桶33.27美元。美国原油期货回落1.52美元，或4.6%，收报每桶31.87美元。(完)