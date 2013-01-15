国际油价下滑 受德国数据及美国债务上限忧虑打压

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
* 美国12月零售销售增幅高于预期
* 调查显示美国原油和汽油库存料增加,因进口增长
* 关注美国石油库存数据
路透纽约1月15日 - 油价周二放量下挫,受德国经济数据以及对美国债务上限的担忧打压,投资人担心燃料需求会受影响.
稍早在数据显示德国第四季经济萎缩0.5%,萎缩幅度大于预期后,油价已经承压.在过去一年,对美国和欧元区经济的持续忧虑一直令油市走势挣扎.
有关美国举债上限争论的言论也令油价承压,交易商关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表的讲话.贝南克敦促美国国会上调举债上限,避免灾难性违约.
接受路透调查的分析师预计,上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加,这也令投资人愈发担心燃料需求.
周三将到期的2月布兰特原油跌1.58美元,结算价报110.30美元,跌幅大于远月合约.交投更活跃的3月布兰特原油期货跌1.32美元,结算价报109.63美元.
美国原油期货跌0.86美元,结算价报每桶93.28美元,14日相对强弱指标在周一触及70技术性超买水准后,今日回落至不到64.
布兰特原油期货成交放量,成交量较30日移动均值高出近34%,美国原油期货成交量较该均值高近30%.
分析师表示,油价从美国12月零售销售数据强于预期中寻获一些支撑.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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