国际油价下滑 受德国数据及美国债务上限忧虑打压

* 美国12月零售销售增幅高于预期

* 调查显示美国原油和汽油库存料增加,因进口增长

* 关注美国石油库存数据

路透纽约1月15日 - 油价周二放量下挫,受德国经济数据以及对美国债务上限的担忧打压,投资人担心燃料需求会受影响.

稍早在数据显示德国第四季经济萎缩0.5%,萎缩幅度大于预期后,油价已经承压.在过去一年,对美国和欧元区经济的持续忧虑一直令油市走势挣扎.

有关美国举债上限争论的言论也令油价承压,交易商关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表的讲话.贝南克敦促美国国会上调举债上限,避免灾难性违约.

接受路透调查的分析师预计,上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加,这也令投资人愈发担心燃料需求.

周三将到期的2月布兰特原油跌1.58美元,结算价报110.30美元,跌幅大于远月合约.交投更活跃的3月布兰特原油期货跌1.32美元,结算价报109.63美元.

美国原油期货跌0.86美元,结算价报每桶93.28美元,14日相对强弱指标在周一触及70技术性超买水准后,今日回落至不到64.

布兰特原油期货成交放量,成交量较30日移动均值高出近34%,美国原油期货成交量较该均值高近30%.

分析师表示,油价从美国12月零售销售数据强于预期中寻获一些支撑.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。