国际油价下滑 因担忧中国需求

* 中国经济成长放缓，美国原油出产使油价承压

* 美元指数徘徊在一个月低位

路透纽约7月26日 - 油价周五下跌，扩大跌幅，因忧虑中国需求不断下降，此前中国工信部公布首批淘汰落后产能名单。

北海指标布兰特原油低见每桶106.63美元，在上周触及三个半月高位后，本周势将连续第二周下跌。美国原油日内低位在104.10美元，在上周五触及109.40美元的16个月高位后持续下跌。油价今日整日下跌，但布兰特原油和美国原油本周均小幅上涨。

稍早中国股市下跌，周四中国工业和信息化部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，总共包括炼铁等19个行业。根据名单统计，今年铜（含再生铜）计划总共冶炼淘汰落后产能65.44万吨，电解铝总共淘汰26万吨。工信部表示，有关方面要采取有效措施，力争9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在今年底前彻底拆除淘汰。

中国的消息盖过了美国消费者信心升至六年高位的报告。

9月布兰特原油期货下跌0.48美元，结算价报每桶107.17美元。

9月美国原油下跌0.79美元，结算价报每桶104.70美元。布兰特原油较美国原油升水持稳在2.45美元。

汽油期货基本持稳，上升2美分，至每加仑3.04美元。市场消息人士将汽油价格相对强劲归因于忧虑热带风暴Dorian预料将在下周初到达。

中国制造业状况仍未有改善。周三公布的7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

美元走弱和全球原油供应受阻对油价提供一些支撑，但不足以阻止油价周五小幅走低。

在伊拉克，9月原油出口将每日减少介乎400,000-500,000桶，因港口维修。而也门主要出口管道被部落炸毁。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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