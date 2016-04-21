国际油价下挫3% 产油国暗示增加产量加重供应过剩忧虑

路透纽约/伦敦4月21日 - 油价周四下挫3%，结束了两连涨走势，此前俄罗斯、沙特、伊朗和利比亚暗示提高产量，且美国库存增加。

获利回吐和美元在本周稍早下跌后走稳，重压原油期货。

油价最初上涨，因国际能源署(IEA)称，预计非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应将创下过去25年以来最大降幅。IEA署长比罗尔称，过去两年低油价令石油投资减少约40%，美国、加拿大、拉美和俄罗斯(产量)大幅减少。

但随后俄罗斯及OPEC主要产油国表示，他们将提高产量，这一表态继上周日在卡塔尔多哈会议未能就冻产达成一致后再次重击市场。

除了暗示增产的消息，市场情报公司Genscape的数据还显示，截至4月19日的前四日，在美国原油交割地俄克拉荷马州库欣的美国原油库存增加逾84万桶。

尽管如此，俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周四称，几周内将会有关于冻产的新动议。沙特高级石油顾问Ibrahim al-Muhanna周四称。将于6月召开的OPEC会议也将聚焦类似合作。

这令一些分析师对油价深度下跌的预期保持谨慎。

“考虑到油市本周表现令人印象深刻，没有理会一些利空的重大消息，我们预计在未来几个交易日很有可能触及新高，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

布兰特原油收跌1.27美元，或2.8%，报每桶44.53美元，前两个交易日上涨7%。

美国原油下跌1美元，报每桶43.18美元。

尽管周四下跌，布兰特和美国原油从1月和2月期间触及的多年低位反弹了约70%。

俄罗斯能源部长称，该国可能将产量提高至历史高位。伊朗重申其将日产量提高至400万桶的意愿。沙特和利比亚也威胁提高产量。(完)