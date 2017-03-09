国际油价急挫5% 因美国原油库存连续第九周增加

路透纽约3月8日 - 油价周三急挫5%至今年以来的最低水平，因美国原油库存急升至纪录新高，引发了对即便石油输出国组织(OPEC)努力用减产来提振价格，但全球供应过剩局面将持续的担忧。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，今年以来，美国原油库存一直在增长，上周急升820万桶，是预估的四倍多，因炼厂减少产出，进口增加。

油市的看多头寸接近纪录高位，如果这些头寸出脱的话，会给市场带来很大的跌幅，周三的走势可能暗示多头已经开始出脱，交易员和分析师表示。

今年以来价格一直在区间内交易，今日测试了关键支撑位，如突破这一关键水准，可能激发新一轮卖盘，技术分析师称。

“这是过多的(投机性)多头和库存过剩的双重作用结果...让市场感到紧张的另外一个因素是美国原油产量的快速增长，”CommodityResearch Group高级合伙人Andrew Lebow称。

美国原油下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元，盘中跌至12月15日以来最低水平。

布兰特原油急挫至12月8日以来最低的52.93美元，后收于每桶53.11美元，全日下跌2.81美元，或5.03%。

两个合约均自11月底以来首次跌穿100日移动均线，当时OPEC还没有宣布减产计划。

本周后市美国原油关键支撑位在51-50美元区间，今日对此水平进行了测试，ICAP技术分析师Brian LaRose称。他补充道，如果突破这一水平，下一个需要关注的水准为47-48美元区间。

打压油价的还有，美国下周升息的预期提振美元兑一篮子货币上涨，使得以美元计价的石油对其它货币持有者来说更昂贵。(完)