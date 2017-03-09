国际油价急挫5% 因美国原油库存连续第九周增加

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约3月8日 - 油价周三急挫5%至今年以来的最低水平，因美国原油库存急升至纪录新高，引发了对即便石油输出国组织(OPEC)努力用减产来提振价格，但全球供应过剩局面将持续的担忧。
根据美国能源资料协会(EIA)的数据，今年以来，美国原油库存一直在增长，上周急升820万桶，是预估的四倍多，因炼厂减少产出，进口增加。
油市的看多头寸接近纪录高位，如果这些头寸出脱的话，会给市场带来很大的跌幅，周三的走势可能暗示多头已经开始出脱，交易员和分析师表示。
今年以来价格一直在区间内交易，今日测试了关键支撑位，如突破这一关键水准，可能激发新一轮卖盘，技术分析师称。
“这是过多的(投机性)多头和库存过剩的双重作用结果...让市场感到紧张的另外一个因素是美国原油产量的快速增长，”CommodityResearch Group高级合伙人Andrew Lebow称。
美国原油下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元，盘中跌至12月15日以来最低水平。
布兰特原油急挫至12月8日以来最低的52.93美元，后收于每桶53.11美元，全日下跌2.81美元，或5.03%。
两个合约均自11月底以来首次跌穿100日移动均线，当时OPEC还没有宣布减产计划。
本周后市美国原油关键支撑位在51-50美元区间，今日对此水平进行了测试，ICAP技术分析师Brian LaRose称。他补充道，如果突破这一水平，下一个需要关注的水准为47-48美元区间。
打压油价的还有，美国下周升息的预期提振美元兑一篮子货币上涨，使得以美元计价的石油对其它货币持有者来说更昂贵。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”