国际油价急升5%创4月来最大日涨幅 因空头回补带动技术性反弹

路透纽约7月12日 - 油价周二急升5%，录得4月以来最大单日涨幅，因在触及两个月低位后，投资者回补空头头寸，市场出现技术性反弹。

全球股市急升至纪录高位，也增添了油市的乐观人气，而美元走软增加了以美元计价的原油对持有其他货币的投资人的吸引力。

另外，市场预计上周美国原油库存连降第八周。

“过去两周，市场的看空气氛非常浓厚，所有人都关注基本面状况转弱，今天，投资者突然开始回补空头，”ICAP的能源经纪Scott Shelton表示。

布兰特原油期货收盘急升2.22美元，或4.8%，报每桶48.47美元。

美国原油期货劲扬2.04美元，或4.6%，收报每桶46.80美元。

布兰特和美国原油从周一触及的两个月低位45.90和44.42美元反弹，今日涨幅均为4月8日以来最大。

“很显然，今日的走势属技术性反弹。我之前预计，美国原油期货将下探44.35美元，市场之前已经逼近该水平，”能源数据提供商Clipperdata的分析师Troy Vincent说，“另外，我认为，目前正值盛夏，市场对快速逼近40美元支撑位有些犹豫不决。”

石油输出国组织(OPEC)乐观地认为，油市可能在明年之前实现供需平衡。美国能源资料协会(EIA)在月报中上调了2017年美国石油需求增长预估。这也扶助支撑油市。

美国石油协会(API)将在今日2030 GMT公布库存数据。EIA将在明日公布库存报告。

一项路透调查预计，上周美国原油库存减少300万桶，连降第八周。(完)