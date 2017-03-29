国际油价跳升 因利比亚石油生产中断和OPEC有望延长减产协议

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透纽约3月28日 - 油价周二最高升2%，此前利比亚石油供应严重受扰，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国官员表示，可能将减产协议延长至今年年底。
利比亚石油公司(NOC)一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，导致日产量减少25.2万吨，约占总产量的三分之一。
NOC宣布这两个油田的原油装运遭遇不可抗力。
布兰特原油升0.58美元，或1.14%，收报每桶51.33美元；美国原油升0.64美元，或1.34%，收报每桶48.37美元。两合约盘中最高均升约2%。
“利比亚两个油田关闭...今日支撑了市场，恢复生产的时间不确定，此前利比亚西部的武装人员关闭了主要输油管道，”花旗期货能源期货专家Tim Evans称。
伊朗石油部长尚甘尼称，OPEC与非OPEC产油国减产协议可能会延长至6月以后。非OPEC成员国俄罗斯是否同意延期尚不确定。不过，俄罗斯和伊朗签署了联合声明，称他们将在减产方面保持合作。
非OPEC产油国阿塞拜疆也称，准备好加入协议延期。
但美国产量急升，国内库存创纪录高位，仍打压油价。路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加120万桶。
美国原油存储和交割地库欣库存增加，通常会打压美国原油价格，国内产量增加，将美国原油较布兰特原油贴水推高至2015年底美国取消出口限制以来的最高水平。分析师和交易员称，他们预计美国原油出口将会增加。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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