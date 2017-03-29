国际油价跳升 因利比亚石油生产中断和OPEC有望延长减产协议

路透纽约3月28日 - 油价周二最高升2%，此前利比亚石油供应严重受扰，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国官员表示，可能将减产协议延长至今年年底。

利比亚石油公司(NOC)一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，导致日产量减少25.2万吨，约占总产量的三分之一。

NOC宣布这两个油田的原油装运遭遇不可抗力。

布兰特原油升0.58美元，或1.14%，收报每桶51.33美元；美国原油升0.64美元，或1.34%，收报每桶48.37美元。两合约盘中最高均升约2%。

“利比亚两个油田关闭...今日支撑了市场，恢复生产的时间不确定，此前利比亚西部的武装人员关闭了主要输油管道，”花旗期货能源期货专家Tim Evans称。

伊朗石油部长尚甘尼称，OPEC与非OPEC产油国减产协议可能会延长至6月以后。非OPEC成员国俄罗斯是否同意延期尚不确定。不过，俄罗斯和伊朗签署了联合声明，称他们将在减产方面保持合作。

非OPEC产油国阿塞拜疆也称，准备好加入协议延期。

但美国产量急升，国内库存创纪录高位，仍打压油价。路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加120万桶。

美国原油存储和交割地库欣库存增加，通常会打压美国原油价格，国内产量增加，将美国原油较布兰特原油贴水推高至2015年底美国取消出口限制以来的最高水平。分析师和交易员称，他们预计美国原油出口将会增加。(完)