油价上涨2% 股市反弹帮助油市扭转稍早跌势

路透纽约3月1日 - 油价周二劲升多达2%，维持住了上涨势头，因股市的反弹帮助逆转了油市稍早因美国库存将再创纪录高位预期带动的跌势。

俄罗斯能源部长诺瓦克讲话称，俄罗斯油企支持将产量维持在1月水平的建议；交易员称，这支撑了油价。

俄罗斯总统普京指出，除了俄罗斯、沙特、卡塔尔和委内瑞拉共同提出来的冻产计划外，还可以采取更“激进”措施来平衡全球油市。

布兰特原油收涨0.24美元，或0.6%，报每桶36.81美元，盘中低见35.95美元。

美国原油收涨0.65美元，或2%，报每桶34.40美元，盘中低见33.37美元。

“股市稳定下来，今日持续走高，”Washington-based Powerhouse经纪商David Thompson称。

美国股市标普500指数.SPX大幅收高2.39%，触及接近两个月高位，股市和油市最近数周走势基本一致。

油价在过去12个交易日中有七日上涨，从1月底和2月中触及的30美元之下的12年低位反弹。市场仍比2014年中的每桶100美元之上的高位下跌约三分之二。

一些分析师质疑在全球产量没有大幅减少的情况下，油价是否能持续走高。

交易员称，一些作多的市场人士可能在盘中稍早锁定了利润，因分析师预计上周美国原油库存将增加360万桶，至约5.1亿桶的纪录高位。(完)